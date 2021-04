Frampton proti Herringu na vse ali nič: 'Poraženec bo verjetno končal kariero'

Carl Frampton, ki bo proti Jamalu Herringu v vlogi izzivalca, lahko postane prvi irski svetovni prvak v treh težnostnih kategorijah. Pred borbo pa si je naložil še dodatno breme. Dejal je, da bi ob morebitnem porazu zaključil s kariero profesionalnega boksarja. "Po porazu z Joshem Warringtonom(decembra 2018, op. a.) sem ženi in otrokom obljubil, da lahko znova postanem svetovni prvak. Ne morem govoriti za Jamala (Herringa, op. a.), a mislim, da se bo tisti, ki bo izgubil, poslovil, saj nisva več med najmlajšimi."

"Če bom zmagal, se bom pridružil elitni druščini boksarjev. Osredotočen sem, da poskrbim, da se bo to tudi zgodilo. Herringa zelo spoštujem. Veliko je že dosegel v svoji karieri. Da bom lahko upal na zmago, bom moral biti stoodstoten. Prostora za napake ni, a sem samozavesten, da mi lahko uspe,"še napoveduje Irec, ki je na novinarski konferenci dajal vtis, da stoji z nogami trdno na tleh, in ni želel dajati pompoznih napovedi.

Herring bo nocoj tretjič branil šampionski pas v tej kategoriji po verziji WBO. Prvič ga je sicer osvojil 25. maja 2019, ko je ugnal JaponcaMasajukija Ita, nato pa ga je še dvakrat uspešno branil proti rojakuLamontu Roachu mlajšemu in PuertoričanuJonathanu Oquendu.

35-letnik bo imel proti leto mlajšemu Ircu prednost v višini, saj je 12 centimetrov višji, obenem pa ima kar 17 centimetrov večji premer rok. Kljub temu pa nekdanji marinec meni, da mu to ne prinaša otipljive prednosti:"Ne smem se samo zanašati na prednost v centimetrih. V ring bom prišel lačen, naredil bom vse, da bom po tekmi lahko zmagoslavno dvignil roke. Trdo sem garal za ta obračun. Čeprav je bil dvoboj večkrat prestavljen, sem ohranil vso željo."

Borca bi se morala sicer prvotno pomeriti lani poleti, a je njun spopad preložila pandemija koronavirusa. Prestavili so ga na 27. februar v Londonu, a si je Frampton tik pred tem poškodoval roko, zaradi česar so morali organizatorji poiskati nov termin in tudi novo prizorišče.

Za Framptona bo to 31. dvoboj, doslej jih je dobil 28, od tega 16 predčasno, dvakrat pa je moral priznati premoč. Najprej januarja 2017, ko ga je na drugem medsebojnem obračunu za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji po verziji WBA ugnal MehičanLeo Santa Cruz. Drugič pa je Irec izgubil na že omenjenem dvoboju z Warringtonom decembra 2018 za naslov prvaka v lahki kategoriji po verziji IBF.

Na drugi strani je Herring doslej vknjižil 24 obračunov, 22 zmag, od tega deset z nokavtom, in – tako kot Frampton – dva poraza. Američan je nazadnje izgubil avgusta 2017 proti rojaku Ladariusu Millerju.