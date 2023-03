Čas je za še tretji ples Edwardsa in Usmana, tokrat sredi angleške prestolnice

Ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin boste ta konec tedna prišli na svoj račun. Po petkovih VFN 6 in KSW 80 bo v soboto na vrsti še UFC-jev borilni spektakel. Najmočnejša MMA organizacija se bo znova ustavila v Londonu, kjer se bosta v glavni borbi večera pomerila novi prvak velterske kategorije Leon Edwards in nekdanji prvak Kamaru Usman. Borilni spektakel si lahko v soboto od 22.00 naprej v živo ogledate na VOYO!

Ko se v borilnih športih borca srečata dvakrat in vsak izmed njiju dobi eno borbo, le redko ostane pri dveh borbah. V naravi borcev je, da hočejo za vselej razčistiti, kdo je boljši in se dokazati občinstvu. To bosta ta konec tedna storila tudi Leon Edwards in Kamaru Usman, ki se bosta pomerila še tretjič v karieri, njuna borba pa bo imela še toliko večjo težo, saj bo zmagovalec oktagon zapustil kot prvak velterske kategorije.

icon-link UFC 286: Edwards vs Usman 3 FOTO: VOYO

Anglež, rojen na Jamajki, in Američan, rojen v Nigeriji, sta se prvič pomerila že decembra 2015, ko sta bila oba še relativna novinca v UFC-ju. Usman se je takrat šeste zaporedne zmage veselil po zaslugi dominantne rokoborbe, na katero Edwards odgovora ni našel. Nekdanji rokoborec je nato nadaljeval z nizom zmag in osvojil šampionski pas velterske kategorije, ki ga je tudi petkrat uspešno obranil. Edwards pa se je po bolečem porazu hitro pobral in tudi sam začel nizati zmage. Po devetih zaporednih (če ne upoštevamo borbe z Belalom Muhammadom, ki se je zaradi nenamernega udarca v oko končala brez zmagovalca) si je naposled le prislužil borbo za naslov prvaka in hkrati povratni obračun z Usmanom.

icon-expand Kamaru Usman in Leon Edwards FOTO: AP

Lanskega avgusta sta se tako Usman in Edwards sestala drugič v karieri. Slednji je borbo dobro začel in že v prvi rundi presenetil s tem, ko je postal sploh prvi borec v UFC-ju, ki je na tla zrušil Usmana. V drugi rundi pa je Usman kot že ničkolikokrat poprej prevzel pobudo in z dominantno rokoborbo dvoboj dobival vse do zadnje minute. Potem pa šok: Edwards, ki je deloval, kot da je že obupan, je upošteval nasvet trenerjev, se zbral in z brco z levico Usmana poslal v drugo dimenzijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šampionski pas je odpotoval v Anglijo in hitro je postalo jasno, da bo moral Usman po izgubljeni naslov prvaka in maščevanje odpotovati onkraj luže. Edwards in Usman bosta tako naslovila UFC 286, ki bo potekal v razprodani areni O2 v Londonu. Če gre soditi po lanskih UFC-jevih dogodkih v angleški prestolnici, bo vzdušje tudi tokrat izjemno.

icon-link UFC 286: Edwards vs Usman 3 FOTO: VOYO

Še več, kot glavna borba večera prihaja predzadnji obračun, v katerem se bosta pomerila vselej atraktivna lahkokategornika Justin Gaethje in Rafael Fiziev. Američan in Azerbajdžanec, ki se na lestvici izzivalcev nahajata na tretjem in šestem mestu, sta znana po atraktivnem stilu borbe, pri katerem ni veliko taktiziranja. In čeprav sta oba odlična rokoborca, večina njunih borb poteka na nogah, kjer sta si vseh 15 minut pripravljena izmenjevati še kako brutalne udarce.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gaethje je še posebej znan po tem, da je v borbi pripravljen veliko tvegati, zaradi česar se njegove borbe praktično nikoli ne končajo s sodniško odločitvijo. Na 10 borbah pod okriljem UFC-ja, kolikor jih je zbral do sedaj, se jih je kar devet končalo s predčasnim zaključkom, le izjemna borba proti Michaelu Chandlerju, ki je bila nato tudi izbrana za borbo leta, je dočakala sodniško odločitev. A veliko tveganja za 34-letnega Američana pomeni, da včasih potegne tudi kratko. Po osvojitvi naslova začasnega prvaka proti Tonyju Fergusonu je namreč že dvakrat doživel klavrn zaključek v borbi za naslov nespornega prvaka. Tako proti Habibu Nurmagomedovu kot tudi proti Charlesu Oliveiri je moral priznati premoč v parterju. Vseeno si želi varovanec Trevorja Wittmana še enkrat zagotoviti borbo za naslov prvaka, ki bi se ji verjetno s prepričljivo zmago proti Fizievu znova povsem približal.

icon-expand Justin Gaethje FOTO: AP

Podoben slog borbe kot Gaethje ima tudi Fiziev, ki je v ključnih trenutkih borbe vseeno bolj previden in se občasno zanese tudi na rokoborbo. A to še ne pomeni, da je manj atraktiven, saj je Azerbajdžanec na zadnjih petih borbah domov vselej odnesel bonus za borbo večera ali pa bonus za predstavo večera. 30-letni borec, ki večino časa trenira na Tajskem, vse od prihoda v UFC navdušuje ljubitelje mešanih borilnih veščin. Izgubil je le na debiju v ameriški organizaciji, naslednjih šest borb pa je opravil z odliko in zadnja dva tekmeca Brada Riddella in Rafaela dos Anjosa nokavtiral.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V še drugi borbi glavnega dela dogodka v velterski kategoriji se bosta pomerila UFC-jeva veterana Gunnar Nelson in Bryan Barberena. Za Islandca in Američana bo to skupno že 31. borba pod okriljem ameriške organizacije. Edina ženska borba glavnega dela dogodka bo potekala v mušji kategoriji med izkušeno Jennifer Maio in še neporaženo Casey O'Neill. Brazilka in Avstralka se na lestvici izzivalk nahajata na osmem in 12. mestu in bi se z morebitno zmago lahko povzpeli za kar nekaj mest. Glavni del dogodka pa bosta otvorila nekdanji izzivalec za naslov prvaka Marvin Vettori in vse bolj vroč Roman Dolidze. Italijanski borec se je po (drugem) porazu proti Adesanyi pobral s prepričljivo zmago proti Paulu Costi, nato pa se je lanskega septembra v Parizu srečal z Robertom Whittakerjem, ki mu je odčital pravo lekcijo in ga postavil na svoje mesto. Tega mu bo sedaj poskušal odvzeti Gruzijec, ki se je z dobrimi predstavami hitro povzpel po lestvici izzivalcev. Dolidze je v prvem letu pod okriljem UFC-ja zabeležil tri zmage in en poraz, lani pa je opozoril nase in navdušil s tremi zaporednimi zmagami z nokavtom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Leon Edwards – Kamaru Usman (za naslov prvaka) Lahka kategorija: Justin Gaethje – Rafael Fiziev Velterska kategorija: Gunnar Nelson – Bryan Barberena Ženska mušja kategorija: Jennifer Maia – Casey O'Neill Srednja kategorija: Marvin Vettori – Roman Dolidze