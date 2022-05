Čas je za spopad titanov lahke kategorije: Oliveira bo pas branil proti Gaethjeju

Bo Charles Oliveira še drugič obranil naslov prvaka ali se bo zlatega pasu v drugem poskusu polastil Justin Gaethje? Odgovor na to vprašanje bomo dobili v noči s sobote na nedeljo, ko se bosta na dogodku UFC 274 pomerila prvak in prvi izzivalec. Glavni del novega UFC-jevega borilnega spektakla pa bo ponudil še eno borbo za šampionski pas, in sicer v ženski slamnati kategoriji, poleg tega pa bomo lahko videli še tri izjemno atraktivne borbe. Prenos na VOYO se v nedeljo začne ob 4.00.

Glavna borba spektakla UFC 274 bi moral sprva biti obračun za naslov prvaka v poltežki kategoriji med Gloverjem Teixeiro in Jiříjem Procházko, a je bil njun spopad zaradi neznanih razlogov prestavljen za dober mesec.

Namesto poltežkašev se bosta v glavni borbi večera tako pomerila borca lahke, a zato nič manj atraktivne kategorije, Charles Oliveira in Justin Gaethje. 32-letni Brazilec je lanskega maja s tehničnim nokavtom ustavil Chandlerja ter tako nekaj manj kot 11 let po tem, ko je podpisal za UFC, le izpolnil močno želeni cilj in osvojil naslov svetovnega prvaka. Šampionski pas je nato decembra lani zadavil še prvega izzivalca Dustina Poirierja in tako izboljšal svoj rekord v največ predčasno zaključenih borbah v zgodovini UFC-ja (18), poleg tega pa Brazilec drži še rekord v tem, kolikokrat je nasprotnike prisilil v predajo, in sicer mu je to uspelo kar 15-krat v njegovi UFC karieri.

Brazilčev nasprotnik Gaethje pa bo še drugič v karieri poskušal postati nesporni prvak UFC-jeve lahke kategorije, saj mu je oktobra 2022 to že spodletelo proti nepremagljivemu Habibu Nurmagomedovu. To je bil tudi Američanov zadnji poraz v zadnjih štirih letih, pred borbo z Dagestancem pa si je Gaethje s štirimi zaporednimi zmagami prislužil začasni šampionski pas, ki ga je 33-letni borec označil za nepravega.

Pred glavno borbo večera bomo videli še borbo za naslov prvakinje ženske slamnate kategorije, v kateri se bosta pomerila prvakinja Rose Namajunas in nekdanja prvakinja Carla Esparza. Dekleti sta se pomerili že pred sedmimi leti in pol (decembra 2014), ko je v finalu prve ženske sezone šova The Ultimate Fighter slavila Esparza in tako postala sploh prva prvakinja UFC-jeve slamnate kategorije. Nekdanja rokoborka je po odmevni zmagi kazala toplo-hladno formo in šampionski pas izgubila že v naslednji borbi, v zadnjih treh letih pa je ujela pravo formo in zabeležila kar pet zaporednih zmag. Nmajunasova na drugi strani se je po porazu proti Esparzi povzdignila v eno glavnih imen te kategorije in se pomerila v kar petih borbah, ki so odločale o naslovu prvakinje, od tega pa je izgubila le eno. Obračun z Esparzo bo tako že njena tretja obramba šampionskega pasu in druga zapored, 29-letnica pa je ob tem odločna, da pet let starejši borki maščuje boleč poraz iz leta 2014.

Znova se v ring vrača lanska UFC-jeva okrepitev Michael Chandler, ki je bil takoj ob prihodu v organizacijo vržen med leve. Nekdanji Bellatorjev prvak je debitiral z zmago z nokavtom, ko je januarja lani ugnal Dana Hookerja, s čimer si je po hitrem postopku prislužil borbo za naslov prvaka. Pred skoraj letom dni je bil šampionskemu pasu zelo blizu, saj je Oliveiro spravil že v nokdavn, a bil nato v drugi rundi za stotinko nepozoren in pas je odšel v Brazilijo. Lanskega novembra se je nato pred polnim Madison Square Gardnom podal v pravo 'vojno' z Gathejejem, iz katere je odšel kot poraženec, a je konec leta vseeno prejel (tolažilno) nagrado za borbo leta.

Tokrat mu bo nasproti stal nekdanji začasni prvak lahke kategorije Tony Ferguson, ki med letoma 2013 in 2020 ni nizi enkrat izgubil, mnogi pa so ga zato takrat smatrali za najboljšega lahkokategornika na svetu. Žal se je borba, ki bi to potrdila proti nepremaganemu Nurmagomedovu, večkrat sfižila in lahko si le predstavljamo, kako bi se razpletla. 28-letni 'El Cucuy' je nato v letu 2020 pokazal, da je tudi on le človek in izgubil najprej proti Gaethjeju, nato pa še proti Oliveiri, ki se bosta sedaj borila za naslov prvaka. Pred skoraj letom dni ga je po taktični borbi ugnal še četrtouvrščeni izzivalec Beneil Dariush, tako da Ferguson sedaj nujno potrebuje zmago proti Chandlerju, ki je na lestvici izzivalcev prvaka postavljen na peto mesto, če želi obdržati svoje mesto v najboljši deseterici kategorije.

Klub temu, da je bila prvotna glavna borba v poltežki kategoriji prestavljena, bomo na glavnem delu dogodka vseeno videli spektakel poltežkašev. V drugi borbi večera se bosta namreč pomerila nekdanji prvak Mauricio Rua in nekdanji izzivalec za naziv začasnega prvaka Ovince Saint Preux. Zelo izkušena borca (Rua ima pod pasom že 40 profesionalnih borb, Saint Preux pa 41) sta se sicer že pomerila pred sedmimi leti in pol (novembra 2014), ko je z nokavtom slavil Američan s koreninami iz Haitija. Ta je ljubiteljem MMA-ja poznan predvsem po tem, da je specialist za tako imenovano Von Flue davljenje, ki so ga mnogi njemu v čast preimenovali kar v davljenje Von Preux. Saint Preux se je zadnje čase sicer bolj pogosto meril v težki kategoriji, ker ni bil pretirano uspešen, medtem ko je zdaj že 40-letni Rua nazadnje v ringu stal pred letom in pol, ko je izgubil proti trdoživemu Škotu Paulu Craigu.

Glavni del dogodka bosta začela veterana Donald Cerrone in Joe Lauzon, ki skupno beležita že kar 97 profesionalnih borb, od tega kar 64 pod okriljem organizacije UFC. 39-letnemu Cerroneju stavnice napovedujejo več možnosti za zmago, čeprav 'Kavboj' že v zadnjih šestih borbah ni zabeležil zmage. Njegov dve leti mlajši nasprotnik namreč v oktagon ni stopil že od oktobra 2019, ko je premagal Jonathana Pearca, kar pomeni, da je Lauzonova zmaga mlajša od Cerronejeve, ki je nazadnje slavil maja 2019. Kakor koli že, poraz bi za katerega koli izmed njiju lahko bil pod okriljem UFC-ja ali pa celo zadnji v profesionalni karieri, čeprav vemo, da borci radi zaključijo kariero z zmago.

Kljub temu, da borca nista nikoli dosegla močno želenega šampionskega pasu v najmočnejši MMA organizaciji na svetu, sta oba zelo cenjena borca. Cerrone je v svoji karieri zbral že kar 18 bonus nagrad za nokavt, podreditev, borbo ali predstavo večera, kar je skupaj z Oliveiro največ v zgodovini UFC-ja, Lauzon pa 15, kar je skupaj z Natom Diazom drugi najboljši izkupiček v zgodovini organizacije. Ob tem je 'Kavboj' skupaj z Jimom Millerjem in Andreiem Arlovksim zbral največ zmag v zgodovini UFC-ja, in sicer kar 23.

Seznam borb, ki si jih lahko v živo ogledate na VOYO: Lahka kategorija: Charles Oliveira – Justin Gaethje (Borba za naslov prvaka) Ženska slamnata kategorija: Rose Namajunas – Carla Esparza (Borba za naslov prvakinje) Lahka kategorija: Michael Chandler – Tony Ferguson Poltežka kategorija: Mauricio Rua – Ovince Saint Preux Lahka kategorija: Donald Cerrone – Joe Lauzon