Prvi 'medspolni' svetovni prvak? Cejudu se je zmešalo, Ševčenkova pa: Ne igraj se z ognjem

Saj ni res, pa je, bi lahko dejali ob zadnjem medijskem izpadu aktualnega svetovnega MMA prvaka v mušji in bantamski kategoriji Henryja Cejuda, ki je v sporočilu prek družbenega omrežja Twitterja pozval na dvoboj - verjeli ali ne - žensko predstavnico, sicer izjemno svetovno prvakinjo v mušji kategoriji Valentino Ševčenko.

Mnogi ljubitelji tega priljubljenega borilnega športa kar niso mogli verjeti svojim očem in ušesom, ko so si ogledali omenjeni posnetek, saj bi bili priča, v kolikor bi nekega dne dejansko prišlo do prvega 'medspolnega' dvoboja v zgodovini kateregakoli od borilnih športov, precedensu brez primere. Cejudo je namreč jasno in glasno izpostavil željo o dvoboju z žensko, saj je, kot pravi sam, "precej ljubosumen na njen zlati šampionski pas.

"Torej, uživam ob prekrasnem dnevu v Las Vegasu in nenadoma moj mobilni telefon skoraj pregori od številnih sms sporočil, da je tam neka Valentina Ševčenko najdominantnejša MMA borka na svetu. In veste kaj, kar malo sem ljubosumen, ker ima okrog svojega pasu zlato, ki si ga tudi sam želim. Valentina Ševčenko, imam jasno sporočilo zate: Moj namen je namreč postati prvi 'medspolni' svetovni prvak, ki ga svet še ni videl. Prav v teh trenutkih te pozivam na dvoboj. Ti si lahko naslednja, ki bo morala upogniti koleno pred 'Triple C-jem'," je v bizarnem sporočilu na Twitterju Ševčenkovi vrgel rokavico kontroverzni MMA-borec, ki mu ni bilo treba dolgo čakati na kolegičin odziv.