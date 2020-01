Cerrone na udaru kritik: 'Prodal si se za milijone in zdaj uživaš'

Z zmago po pičlih 40 sekundah dvoboja v Las Vegasu se je razvpiti Conor McGregor na velika vrata vrnil v oktagon, kjer bo že v kratkem dobil priložnost boriti se za povratek na sam vrh organizacije. Do tu vse lepo in prav, toda nemalo je takšnih, ki so prepričani, da je pri zmagovalni vrnitvi Irca veliko pripomogel tudi neprepričljiv pristop veterana UFC-ja Donalda Cerroneja , ki je praktično izgubil borbo še preden se je začela. "Po vseh teh milijonih, ki si jih pobral samo s tem, ko si se prikazal v oktagonu, ni težko lepo živeti. Gnil si, ker si prodal borbo," je brez olepševanja zapisal eden od razočaranih ljubiteljev mešanih borilnih veščin na Cerronejevem Instagram profilu, nakar je sledil hiter borčev odgovor: "Praviš, da sem prodal dvoboj? Idiot, o čem to govoriš??? Brigaj se za svoje življenje."

'Živi svobodno'

V nadaljevanju se je usul plaz kritik in žaljivk na 36-letnega Koloradčana ... "Živi svobodno in prejemaj udarce za milijone. Bravo, Cerrone," se je na predhodnika navezal še eden od razočaranih podpornikov, ki je izkoristil fotografijo ameriškega borca, na kateri nosi jakno z napisom na hrbtu 'Live free' (v prevodu: Živi svobodno).



"Misliš, da je to smešno? Misliš, da sem takšen tip osebe, ki bi prodal svojo dušo za denar? Naredi mi uslugo, lepo prosim, in me nehaj slediti na Instagramu, če je to tvoje mnenje o meni,"je zapisal očitno precej užaljeni Cerrone.