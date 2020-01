Cerrone: Conorjeva otvoritev je nekaj, kar še nisem videl v karieri

Conor McGregor je po 42 sekundah končal težko pričakovani dvoboj, Donald Cerronepa ni imel pravega odgovora na uvodni nalet 31-letnega Irca. "Takoj me je zadel s komolcem in me zamajal, sledil je še udarec z nogo in vsega je bilo bolj ali manj konec," je po izgubljenem dvoboju priznal Cerrone. "Poleg tega je udarjal tudi z ramo, ta tehnika me je zelo presenetila. Enostavno je bil boljši, izkoristil je faktor presenečenja in zasluženo slavil," je priznal Američan in nemudoma napovedal nove izzive v karieri. "Ljubim ta šport in ne mislim odnehati. Pred sabo imam še kar nekaj ciljev. Še se bomo videli," je zaključil 36-letni borec, ki pravzaprav ni imel nobenih možnosti proti zelo samozavestnemu in "neposrednemu" McGregorju. "Takoj mi je razbil nos in začel sem močno krvaveti. Od tu naprej ni bilo rešitve. A pozor, nadaljeval bom kariero, saj ljubim ta šport. Vseeno mi je, kaj si mislijo drugi. Obožujem to, kar delam," je ponavljal Kavboj, ki je zabeležil štirinajsti poraz v profesionalni karieri MMA borca.



