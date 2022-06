Češki samuraj Prochazka bo izzval brazilskega veterana Teixeiro

Mesec dni je naokoli in pred nami je nov borilni spektakel najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin na svetu. Po več kot dveh letih in pol se UFC vrača v Singapur, kjer bo zbrano občinstvo lahko videlo kar dve borbi za naslov prvaka. Valentina Ševčenko bo že sedmič branila svoj šampionski pas, tokrat proti obetavni Brazilki Talii Santos, v glavni borbi večera pa bosta oktagon zasedla 42-letni prvak poltežke kategorije Glover Teixeira in 13 let mlajši Čeh Jiri Prochzka. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

Glover Teixeira je oktobra lani uresničil življenjski cilj o katerem je sanjal 17 let in s prepričljivo zmago proti favoriziranemu Janu Bachowiczu osvojil naslov prvaka UFC-jeve poltežke kategorije. 42-letni Brazilec je tako postal drugi najstarejši borec v zgodovini UFC-ja, ki mu je uspelo osvojiti naslov prvaka in najstarejši, ki mu je to uspelo prvič. Starejši je bil le Randy Couture, ki je leta 2007, ko je bil star 43, pas težke kategorije odvzel Timu Sylviji. Teixeira je tako dokazal, da izkušnje veliko štejejo, čeprav se zaveda, da njegovo telo ni več najmlajše. V pričakovanju prve obrambe šampionskega pasu ni želel pretirano govoriti o morebitni športni upokojitvi, je pa večrat poudaril, da si želi pas trdo prigarani naslov prvaka vsaj dvakrat obraniti. V Singapurju bo v Brazilec, ki je zadnje leto in pol tudi lastnik ameriškega poznega lista, šampionski pas branil proti 29-letnemu Jiriju Prochazki. 'Denisa' kot tudi kličejo vidokoraslega borca želi postati sploh prvi Čeh, ki bi mu uspelo osvojiti naslov prvaka v prestižni organizaciji UFC. Prochazka je zaradi svojih neobičajnih metod treniranja in načina življenja dobil vzdevek 'češki samuraj', svoj vzdevek pa venomer upraviči tudi v kletki, saj je kar 27 od 28-ih kariernih zmag dosegel s predčasnim zaključkom. Ob zavidljivem izkupičku zmag je češki borec le trikrat v profesionalni karieri doživel poraz, nazadnje 'dvnega' decembra 2015, ko ga je v finalu Rizin World Grand Prixa premagal Muhammed Lawal. Pri tem je treba poudariti, da se je takrat Prochazka prvič meril v težki kategoriji, poraz pa je nekaj let kasneje tudi maščeval. Borec rojen v Znojmu se bo sicer šele tretjič meril v UFC-ju, a si je borbo z naslov prvaka prislužil z odličnima predstavama proti borcema, ki sta se že merila za naslov prvaka Volkanu Oezdemirju in Dominicku Reyesu. Oba sta v drugi rundi podlegla Čehovim udarcem. Tud Teixeira le redko dočaka konec borbe, od 33 zmag jih je namreč 28 dosegel s predčasnim zaključkom. In če je Prochazka specialist za borbo stoje, je Teixeira prav nasprotno specialist za borbo na tleh, kar pomeni, da bomo lahko spremljali obračun dveh povsem različnih stilov borbe, pri čemer je res težko pričakovati, da bo borba trajala vseh pet rund. Še preden bosta v oktagon stopila orjaka, pa se bosta za naslov prvakinje ženske mušje kategorije pomerile Valentina Ševčenko in Talia Santos. Šampionski pas je že vse od decembra 2018 v lasti Kirgizistanke, ki bo pas branila že sedmič v karieri. S prestola jo bo poskušala vreči 28-letna Brazilka, ki si je borbo za naslov prvakinje prislužila s štirimi zaporednimi prepričljivimi zmagami. Santosova je sploh edini poraz v profesionalni karieri doživela na debiju v ameriški organizaciji, pa tudi to borbo bi na drugačen dan kateregakoli izmed treh sodnikov lahko zmagala, saj je izgubila po deljeni sodniški odločitvi. Ševčenkova na drugi strani od selitve v mušjo kategorijo s sodniškimmi odločitvami nima prav nobenih težav, saj je vse nasprotnice dominantno odpravila. Nazadnje se je morala razočarano obrisati pod nosom pred skoraj petimi letimi, ko jo je po deljeni sodniški odločitvi v borbi za naslov prvakinje bantamske kategorije premagala Amanda Nunes. Valentina Ševčenko Žang Vejli in Joanna Jedrzejczyk se bosta po dobrih dveh letih znova pomerili v oktagonu in poskusili ponoviti borbo, ki je bila leta 2020 proglašena za borbo leta, mnogi ljubitelji MMA-ja pa jo smatrajo za najboljšo borbo v ženskega MMA-ja vseh časov. Žang Vejli in Joanna Jedrzejczyk Poljakinja, ki je morala na UFC 248 kletko zapustiti poražena in z ogromnim hematomom na čelu, je bila med letoma 2015 in 2017 že prvakinja UFC-jeve slamnate kategorije, s porazom proti Kitajki pa ji ni uspel povratek na vrh kategorije. Vejlijeva, ki je pred dvema letoma po petih rundah prave vojne tako obranila naslov prvakinje, pa je šampionski pas nato izgubila (in ga še enkrat neupešno poskusila osvojiti) proti Rose Namajunas. Za povrh vsega omenjenega pa je predsednik UFC-ja Dana White medijem dejal, da bo zmagovalka te borbe naslednja izzivalka aktualne prvakinje Carle Esparza, s čimer je pred povratnim obračunom poskrbel za še dodatno motivacijo obeh bork. Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Poležka kategorija: Glover Teixeira - Jiri Prochazka (Borba za naslov prvaka) Ženska mušja kategorija: Valentina Ševčenko - Talia Santos (Borba za naslov prvakinje) Ženska slamnata kategorija: Žang Vejli - Joanna Jedrzejczyk Mušja kategorija: Rogerio Bontorin - Manel Kape Velterska kategorija: Jack Della Maddalena - Ramazan Emejev