Slovenski borci s Kozinovo na čelu odštevajo zadnje dni do spektakla

"Zdi se mi, da sem (zmage, op. a.) zelo lačna! Tudi danes, ko smo delali malo, a je bilo dovolj, da tisto motivacijo še dvigneš," je za našo televizijo povedala Kozinova. "Fizično in psihično bom pripravljena. Te naslove poskušam malce odmisliti, pomembna mi je sama borba in nasprotnica, to, da bom pred domačimi, me mora le dvigniti,"je še dodala borka, ki bo poskušala dvorano Stožice navdušiti tako kot pred leti legendarni Dejan Zavec .

Pavlin: V dvanajstih borbah bodo ljudje imeli kaj videti

Trener Kozinove in gonilna sila nedeljskega spektakla Rudolf Pavlinje prepričan, da bodo gledalci v Ljubljani prišli na svoj račun tako kot v zadnjih tednih, ko so privržence slovenskega športa navduševali odbojkarji.

"Ne samo na športnem področju‒Slovenci smo tudi denimo z zbiranjem denarja za Krisa pokazali, da znamo stopiti skupaj, to se je pokazalo tudi v Stožicah na odbojkarskih tekmah. Pozivam ljudi, da podprejo tudi slovenske borce, ne samo Emo Kozin, ki se bori za naslov svetovne prvakinje. Tudi vse ostale, v dvanajstih borbah bodo imeli kaj videti,"pove Pavlin, glede Kozinove in njene borbe z Lindbergovo pa je dodal:

'Ema bo v ringu pustila vse'

"Še vedno se moramo zavedati, da je bila Ema stara komaj 20 let, in da ima v zbirki v dveh težnostnih kategorijah sedem pasov. To je uspeh nad uspehi. Jaz vem, da bo Ema v ringu pustila vse. Priprave so potekale brez poškodb in kar drugega kot zmaga ne šteje,"še pravi Pavlin.

Na nedeljskem druženju v prostorih ljubljanskega MMA Fight Teama smo se pogovarjali tudi z našima komentatorjema Bojanom Kosednarjemin Andrejem Bakovičem, ki se bosta tokrat iz komentatorskih kabin preselila v kletko oziroma ring, Kosednar po več kot enoletnem premoru. Nastopila bo tudi Monika Kučinič, pa Marko Vardjan in Matej Plavec, ki je še posebej toplo v prestolnico povabil štajerske privržence borilnih veščin. Več pa v zgornjih izjavah in prispevkih v informativni oddaji 24UR, ki sledijo v prihajajočem tednu.