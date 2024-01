Chandler: Ni več tako strašljiv, kot je bil nekoč!

The Notorious (Mcgregor) je dvakratni prvak peresne in lahke kategorije, toda boj naj bi se odvijal v srednji, v kateri se nobeden od njiju še ni boril. "Ne more se boriti s 77 kilogrami, ker sem sam prosil za borbo s 77 kilogrami. Moral sem pristati na 84 kilogramov ... Vedno hoče vzpostaviti prevlado, ljudi prepričati, da sem manj vreden kot on. To je v redu. Sprejmem vse, ker zaupam vase in nimam težav s svojim egom. Ves čas bom "za njim" in če misli, da se bo boril z manjvrednim moškim, naj bo temu tako," je še dodal.