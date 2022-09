Chimaev grdo zgrešil težo in izgubil glavno borbo večera z Diazom

UFC 279, ki ga mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin že nestrpno pričakujejo, je na dan tehtanja dobil svojevrsten razplet. Khamzat Chimaev, ki bi se moral v glavni borbi večera pomeriti z Natom Diazom, je na uradnem tehtanju za kar 8,5 funta oz. približno 3,8 kilograma zgrešil veltersko kategorijo. Posledica? Šved čečenskega porekla je dobil novega nasprotnika in se ne bo boril v glavni borbi večera, ta čast pa bo po novem pripadla Tonyju Fergusonu. Borilni spektakel si boste lahko v noči s sobote na nedeljo ob 4.00 v živo ogledali na VOYO.

Skrbi za predsednika organizacije Dano Whita so se začele že tik pred novinarsko konferenco, ko je v zaodrju prišlo do verbalnega in po nekaterih poročanjih tudi do lažjega fizičnega obračunavanja, v katerem so bili udeleženi Kevin Holland, Khamzat Chimaev, Nate Diaz in njihovo številčno spremstvo. Zaradi tega je moral White tik pred začetkom novinarske konference le-to odpovedati, kasneje pa se je v okrnjeni obliki le zgodila.

A s tem se težave, povezane z organizacijo dogodka, niso končale. Na uradnem tehtanju je namreč vse potekalo po načrtih, dokler na tehtnico ni stopil eden izmed dveh glavnih borcev večera Chimaev, ki je za več kot tri kilograme zgrešil zgornjo mejo velterske kategorije. White je za ESPN razkril, da je Chimaev uspešno izgubljal težo, dokler se niso začele pojavljati fizične težave: "Če ste ga videli včeraj, je bil že zelo suh in bi moral brez večjih težav opraviti s tehtanjem, a ko je začel izgubljati zadnje kilograme, se mu je telo začelo sesuvati ... doživljal je hude krče in vse ostalo, kar pride zraven pri pretiranem izgubljanju kilogramov. Za razliko od na primer 10 let nazaj, sedaj v takem primeru k borcu pošljemo zdravnika, ki oceni, ali bo še naprej hujšal ali ne in zdravnik mu je rekel, da mora nehati."

Mnogi ljubitelji MMA-ja so se zato prestrašili, da bo glavna borba večera enostavno odpadla ali bo prestavljena na kasnejši dogodek, a so pri UFC-ju našli rešitev. Na Khamzatovo mesto bo sedaj vskočil Tony Ferguson in tako smo dobili spopad dveh UFC-jevih veteranov, ki so ga ljubitelji MMA-ja toplo pozdravili. Za borbo s Chimaevim se je posledično javil Holland, ki želi s Švedom poravnati osebne zamere, drug drugemu pa sta na voljo ostala Daniel Rodriguez in Li Žingliang, ki sta sicer uspešno opravila vsak s svojim tehtanjem, a to pomeni, da se bo Kitajec pomeril z nekaj kilogramov težjim tekmecem. Vse borce, razen seveda Chimaeva, ki je to godljo zakuhal, naj bi UFC po poročanju ameriških medijev za menjavo nasprotnikov tudi ustrezno finančno nagradil.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Nate Diaz – Tony Ferguson Dogovorjena teža (približno 81,6 kg): Khamzat Chimaev – Kevin Holland Dogovorjena teža (približno 81,6 kg): Li Žingliang – Daniel Rodriguez Dogovorjena teža (približno 63,5 kg): Irene Aldana – Macy Chiasson Poltežka kategorija: Johnny Walker – Ion Cutelaba