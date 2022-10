Chimaev znova zakuhal incident, posredovati je moral celo Ramzan Kadirov

A žal je ob sicer izjemnem športnem dogodku veliko pozornosti požel tudi incident, ki ga je zakuhal Khamzat Chimaev – neporaženi borec UFC-jeve velterske kategorije. Ko je v oktagonu potekala podelitev šampionskega pasu Mahačevu, je Chimaev, ki sicer tekmuje pod švedsko zastavo, po rodu pa je iz Čečenije, šel mimo dagestanske ekipe, v kateri je bil tudi bratranec Habiba Nurmagomedova , Abubakar Nurmagomedov . Slednji se je sprva s Chimaevim rokoval in se začel pogovarjati, toda v nekem trenutku je med njima preskočila iskrica in začelo se je prerivanje, ki so ga morali ustaviti varnostniki.

"Živci so v takšnih trenutkih napeti do skrajnosti, ne samo v oktagonu, ampak tudi zunaj njega," je med drugim zapisal Kadirov in dejal, da "med Chimaevim in Abubakarjem ni prišlo do spora temveč do nesporazuma, ki je že pozabljen." Ob tem je kontroverzni vodja čečenske republike še dejal, da so vsi bratje pod Alahom in da ne želi, da bi jih karkoli razdružilo.