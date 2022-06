Chisora odločen maščevati poraz izpred šestih let

Pulev slovi za enega od tehnično najbolj podkovanih boksarjev na svetu v težki kategoriji, a njegov predvidljiv in počasen slog borbe ne vzbuja pretiranega navdušenja pri ljubiteljih te plemenite borilne veščine. Chisora na drugi strani kljub nekaj bolečim porazom v preteklosti še vedno uživa velik ugled v organizaciji; ne nazadnje je v vseh dozdajšnjih dvobojih, ne glede na kakovost tekmeca, ponudil obilico raznovrstnosti in dinamike, kar privablja velike množice v dvorane. Čeprav se je pred njunim prvim medsebojnim obračunom pričakovalo veliko, je na koncu prevladala ocena, da smo v 12 rundah videli bore malo kakovostnega boksa, zmaga pa je po deljeni sodniški odločitvi odšla v Bolgarijo (2:1). Bolgarski orjak je hamburški dvoboj bržkone odločil v svoj prid zahvaljujoč prednjemu direktu, s čimer je nevtraliziral Chisorine kontinuirane poskuse dvigovanja ritma. Pulev se je v svoji karieri dvakrat potegoval za naslov svetovnega prvaka: prvič leta 2014, ko ga je z nokavtom v peti rundi premagal legendarni Ukrajinec Vladimir Kličko , in drugič leta 2020, ko je s podobnim epilogom borbe moral priznati premoč britanskemu borcu Anthonyju Joshui .

Chisora je odločen maščevati poraz izpred šestih let in, čeprav je izgubil zadnje tri borbe proti Josephu Parkerju (dvakrat) in Oleksandru Usyku, ki bo avgusta v Savdski Arabiji v obračunu z Joshuo skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka v štirih različicah (WBA, IBF, WBO in IBO), bo 9. julija v londonski O2 Areni gotovo v odlični formi.

Obenem pa velja izpostaviti tudi dejstvo, da ima tri leta starejši britanski boksar neprimerno več močnejših dvobojev v svojih rokah in nogah, kar bi lahko odigralo morda ključno vlogo na poti do želene zmage. Po Vitaliju Kličku, Davidu Hayeu, Tysonu Furyju, Dillianu Whyteu in mnogih drugih borcih, proti katerim se je v svoji bogati poklicni karieri pomeril Chisora, je napočil trenutek še za 'revanšo' s Kubratom Pulevim.