Čiaonanova pred očmi Marka Zuckerberga ugnala Mackenzie Dern

Po tednu premora so se borci organizacije UFC znova vrnili v Apex center, kjer so se merili na že 13. večeru borb letos. V glavni borbi večera sta se pomerili peto in šesto postavljeni izzivalki v ženski slamnati kategoriji Mackenzie Dern in Jan Čiaonan. V klasičnem dvoboju predstavnic dveh različnih borilnih veščin se je zmage razveselila kikboksarka Čiaonanova, ki je po petih zelo izenačenih rundah in večinski sodniški odločitvi ugnala mojstrico brazilskega jiu jitsuja Dernovo.

Po dveh zaporednih porazih se bo Jan Čiaonan znova vrnila v širšo sliko kandidatk za borbo za naslov prvakinje v ženski slamnati kategoriji, kjer bomo sicer 13. novembra na dogodku UFC 281 lahko spremljali borbo za naslov prvakinje med Carlo Esparzo in Žang Vejli. A Kitajka je morala za zmago proti Mackenzie Dern pošteno garati. Čiaonanova je bila sicer pričakovano precej boljša v borbi v stoje, a je morala večkrat, predvsem pa v peti rundi, uporabiti vso znanje borbe na tleh, da se je obranila napadov Američanke brazilskih korenin, ki je ves čas nevarno pretila s poskusi podreditve. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vedela sem, da je njen brazilski jiu jitsu odličen. Ona ima črn pas, jaz imam belega, tako da sem vedela, kaj pričakovati v borbi, zato sem se na to tudi dobro pripravila. Nisem se veliko pripravljala na borbo v stoje, ker sem vedela, da sem v tem pogledu boljša od nje, morala sem le paziti, da se ne bi preveč posluževala visokih brc, saj bi mi nasprotnica ob tem lahko ujela nogo in to izkoristila za rušenje." Zmago Čiaonanove in celoten borilni dogodek si je v živo ogledal tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, ki je velik ljubitelj mešanih borilnih veščin in jih tudi sam redno trenira. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Seznam borb, ki si jih lahko kadarkoli ogledate na VOYO: Ženska slamnata kategorija: Mackenzie Dern – Jan Čiaonan (večinska sodniška odločitev) Velterska kategorija: Francisco Trincaldo – Randy Brown (soglasna sodniška odločitev) Bantamska kategorija: Raoni Barcelos – Trevin Jones (soglasna sodniška odločitev) Peresna kategorija: Sodiq Yusuff – Don Shainis (podreditev v prvi rundi) Lahka kategorija: Mike Davis – Vjačeslav Borščev (soglasna sodniška odločitev)