Boksarski spektakel deklet: račun bosta poravnali Claressa Shields in Savannah Marshall

Rivalstvo, ki traja že več kot deset let, bo kmalu dobilo epilog. V kultni areni O2 se bosta namreč pomerili dve izmed najboljših ženskih boksark na svetu, Claressa Shields in Savannah Marshall. Američanka in Britanka, ki si, skupno gledano, lastita kar šest šampionskih pasov, bi se sicer morali pomeriti že desetega septembra, a je bil njun spopad zaradi smrti britanske kraljice Elizabete II. prestavljen. Danes pa bo šlo zares ... boksarski spektakel lahko prav zdaj v živo gledate na VOYO.

icon-link Claressa Shields vs Savannah Marshall FOTO: VOYO Za uvod za popolnoma ženski boksrski spektakel sta poskrbeli Karriss Artingstall in Marina Sakharov. Angežinja je z dominantno predstavo v vseh šestih rundah ugnala Bolgarko in tako vpisala še drugo zmago med profesionalkami. Seznam borb glavnega dela dogodka, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Srednja kategorija: Claressa Shields – Savannah Marshall (za naslov prvakinje organizacij WBO, WBA, WBC, IBF, WBF in The Ring) Super peresna kategorija: Mikaela Mayer – Alycia Baumgardner (za naslov prvakinje organizacij WBC, WBO, IBO, IBF in The Ring) Velterska kategorija: Lauren Price – Timea Belik Lahka kategorija: Caroline Dubois – Milena Koleva Peresna kategorija: Karriss Artingstall – Marina Sakharov (Sodniška odločitev: 60:54)