Je podcenjevanje tekmice priložnost za Emo Kozin?

Še pred dvobojem pa ju je čakalo obvezno tehtanje, ki sta ga uspešno opravili in sedaj gre samo še zares. Jasno je, da je favorit dvoboja 26-letna Shieldsova, nepremagana tekmovalka v poklicni karieri, v amaterski pa se je okitila s po dvema naslovoma svetovne in olimpijske prvakinje. O razmerju moči zgovorno pričajo stavnice, kjer stava na slovensko boksarko prinese najmanj 10-kratno izplačilo. Na številnih stavnicah tudi več. " Ne vem, če sem bila že kdaj tako pripravljena, nikoli pa zanesljivo še nisem bila tako mirna in samozavestna ," je ocenila 23-letna Slovenka, ki ima edino potrjeno prednost v višini in s tem tudi v daljšem dosegu roke oz. udarca. " Pred mano bo samo ona, slišala bom le trenerje in ni razlike, ali je kje v kakšni garaži, ali pa na največjem stadionu na svetu ." pa to komentira Kozinova. " Z veseljem grem v ring in tekmice utišam ," pa samozavestno pravi Američanka, ki se je na dvoboj pripravljala tudi s slovitim Floydom Mayweatherjem . Sieldsova pravi, da o Slovenki ve praktično vse in odkrito grozi s svojo pripravljenostjo. " Za Emo bo novo vse. Moji različni načini borbe, pa tudi moja nova moč in hitrost. Vsako tekmico jemljem resno, a ko prejmejo moje udarce, se njihov način razmišljanja spremeni. Bomo videli, kaj bo storila Ema ."

Kozinova seveda upa na presenečenje, ve, da bo Shieldsova skušala vsiliti svoj ritem boksa in če ji to prepreči, je možen tudi drugačen razplet od stavniških napovedi. "Če ne bi verjela, da lahko zmagam, z njo sploh ne bi šla v ring," še napoveduje najboljša slovenska boksarka vseh časov. Na mednarodni sceni varovanka Rudija Pavlina velja za izrazito "outsiderko". Številni napovedujejo, da gre pri Shieldsovi v tem dvoboju le za pripravo na naslednji dvoboj z Britanko Savannah Marshall. Ta je edina, ki je v karieri, še v amaterski konkurenci, premagala Američanko. Za Shieldsovo bi bila to priložnost za še en pas, saj je Marshallova prvakinja po verziji WBO.

Borbe večera, ki si jih boste lahko ogledali tudi na VOYO:

Chris Eubank mlajši vs. Liam Williams

Claressa Shields vs. Ema Kozin (borba za naslov prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF)

Samuel Antwi vs. Conah Walker (borba za naslov angleškega velterskega prvaka)

Chris Jenkins vs. Julius Indongo

Rhys Edwards vs. Ruslan Berčuk

Otto Wallin vs. Kamil Sokolowski

Harlem Eubank vs. Viorel Simion

Steve Robinson vs. Shane Gill

Caroline Dubois vs. Vaida Masiokaite