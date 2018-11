Popoln večer slovenskih borcev za popoln spektakel v Kopru: to je šele začetek nečesa velikega

Štrucl: "Ljudje vidijo le končni produkt."

Za manjši črn madež na sicer popoln večer slovenskih borcev je poskrbela sodniška odločitev v borbi med Rokom Štruclom in srbskim predstavnikom Strahinjo Mitrićem, ki je zmago prisodila slednjemu.



"Iskati izgovore v sodniških odločitvah je povsem nepotrebna izguba časa in energije. Imel sem dovolj rund na razpolago, da nasprotnika premagam z nokavtom. Tokrat mi tega ni uspelo narediti, a sem vseeno s celotnim dogodkom več kot zadovoljen. Ljudje na koncu vidijo in uživajo v končnem produktu, kar je povsem normalno in logično, toda kaj vse moramo storiti v ozadju, da pridemo na takšen dogodek pripravljeni na najvišji možni ravni, pa je povsem druga zgodba," je po svoji najverjetneje zadnji borbi v karieri dejal dobro razpoloženi Štrucl.