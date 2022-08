Combate Global 16: Si lahko Perez pribori borbo za naslov prvaka?

Tokrat mu bo v nasprotnem, rdečem kotu stal Combatejev produkt Cristian Perez , ki se že od začetka profesionalne kariere bori za to ameriško organizacijo. Perez, 26-letnik, ki beleži devet zmag in le en poraz, ki ga je doživel proti že omenjenemu Enriqueju Gonzalezu, se je na borbo pripravljal z nekaterimi najboljšimi boksarji v domači Mehiki in se na Combatejevi lestvici lahke kategorije nahaja na drugem mestu. Ob morebitni zmagi bi se kaj kmalu lahko pomeril z Gonzalezom za zaenkrat prost šampionski pas.

Na stanje v eni izmed kategorij, in sicer v ženski slamnati, bo vplival tudi tokratni co-main event med šestopostavljeno Claudio Diaz in četrtopostavljeno Andreo Amaro . Za Diazovo, ki je dolgo časa trenirala v sloviti telovadnici Tiger Muay Thai, je zmaga za ohranitev rankinga zelo pomembna, saj je po zmagi na debiju v Combateju izgubila naslednji dve borbi. Ravno nasprotno velja za njeno nasprotnico Andreo Amaro, ki je debitantsko borbo pri Combateju izgubila, aprila pa je poraz popravila z zmago z nokavtom v prvi rundi.

Pred tem bosta v kletko stopila še mladi, 21-letni Axel Diaz, ki med drugim trenira tudi s slovitima bratoma Diaz, Nickom in Nateom, in po dveh profesionalnih borbah še ne pozna zmage, ter sedem let starejši Chris Boasso, ki beleži tri zmage in tri poraze.

Combate Global nam bo za začetek ponudil še eno borbo v ženski slamnati kategoriji, in sicer med Alison Beth Miliron in debitantko v mešanih borilnih veščinah Tanyo Nijjar, po koncu glavnega dela večera pa se bosta v okviru dogovorjene teže pomerila še 30-letni Panamčan Vernon Ramos in dve leti starejši, a precej izkušenejši Mehičan Ivan Castillo, ki ima pod pasom že 37 profesionalnih borb. Castillo se je v dolgi karieri boril tudi že z dvema borcema, ki sedaj nastopata v UFC-ju, Rodrigom Vargasom in Gabeom Greenom.