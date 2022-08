Combate Global 17: tokrat bodo v ospredju dekleta

V glavni borbi dogodka se bosta pomerili Claire Lopez , ki se trenutno nahaja na drugem mestu izzivalk v atomski kategoriji, a bo šla torkat kategorijo višje in izzvala Camilo Rivarolo . Urugvajka, ki trenutno živi in trenira v Parizu, se je športno izobrazilo v slovitem švedskem klubu Allstars, kjer trenirajo nekatera največja imena svetovnega mma-a, kot sta na primer Alexander Gustafsson in Khamzat Chimaev .

Za ogrevanje bosta poskrbeli novoepečena profesionalka (profesionalno je debitirala maja letos) Melissa Gomez in Elizabeth Avila, ki še lovi prvo zmago v mešanh borilnih veščinah. Nadaljevali bosta Yessica Ortega in Dee Begley, pred glavno borbo pa se bosta pomerili še neporaženi Flor Chavez in Rosselyn Chavira, ki je tretjepostavljena izzivalka v mušji kategoriji.

Po glavni borbi, pa se bosta v zadnji borbi dogodka pomerili še osmopostavljena v mušji kategoriji Aitana Alvarez in borka, ki se nahaja mesto nižje Tyler Schaefer. V kolikor bo kakšna borba odpadla, ali pa bodo dekleta hitro obračunala med seboj, pa boste lahko videli tudi eno (vnaprej posneto) moško borbo in sicer v lahki kategoriji med Gabrielom Mazzettijem in Chrisom Alvidrezom.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Ženska mušja kategorija: Aitana Alvarez – Tyler Schaefer

Ženska slamnata kategorija: Claire Lopez – Camila Rivarola

Ženska mušja kategorija: Flor Chavez – Rosselyn Chavira

Ženska mušja kategorija: Yessica Ortega – Dee Begley

Ženska atomska kategorija: Melissa Gomez – Elizabeth Avila

Dodatna oziroma rezervna borba:

Lahk kategorija: Gabriel Mazzetti – Chris Alvidrez