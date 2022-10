Combate Global oblublja spektakel v La Jauli

Combate Global v domači arena La Jaula tokrat pripravlja borilni spektakel, ki so ga v luči prihajajoče noči čarovnic poimenovali kar Groza v La Jauli. V glavni borbi večera se bo mehiška senzacija Ismael Kraken' Zamora pomeril s še nepremaganim francoskim borcem Anasom The Rainmaker' Azizounom.

24-letni Francoz, rojen v Saint-Etiennu, sicer velja za enega najboljših kikboksarjev na svetu v svoji kategoriji in ima skoraj brezhiben karierni rezultat: 19 zmag, en poraz in ena neodločena borba. Azizoun se je oktobra 2019 prvič pomeril tudi v mešanih borilnih veščinah in s podreditvijo v drugi rundi odpravil severnomakedonskega borca Daliborja Bogdanova, sedaj pa se po treh letih vrača v kletko.

A Francoza čaka težko delo, saj njegov dve leti mlajši nasprotnik Zamora, v zadnjih štirih borbah ne pozna poraza. Še bolj impresivno dejstvo pa je, da je član slavne ekipe Bonebreakers iz Mexico Cityja vse štiri zmage dosegel v letošnjem koledarskem letu in, do vseh je prišel s predčasnim zaključkom v najkasneje drugi rundi.