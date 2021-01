McGregor o obračunu s Habibom: Vojne še ni konec, šport potrebuje ta spopad

"Ni mi ravno mar za govorice. Dana (White, op. a.) je govoril o tem in ne Habib. Najprej se moramo posvetiti dvoboju s Poirierjem. Veliko izzivov me čaka, to je zahteven posel,"je dejal McGregor in dodal, da so spori s Habibom preteklost: "Stvari so šle naprej. Tako v mojem kot njegovem življenju. Ne želim mu nič slabega. Kot sem že rekel, 2018 so bili drugi časi."