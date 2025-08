Conor McGregor izgubil pritožbo v civilni tožbi zaradi posilstva

Conor McGregor in njegova dolgoletna partnerka Dee Devlin.

Porotniki na višjem sodišču v Dublinu so novembra prisodili odškodnino v višini skoraj 250.000 evrov 35-letni Nikiti Hand, ki je trdila, da jo je Conor McGregor leta 2018 posilil v hotelu v irski prestolnici. Sodišče je obravnavalo obtožbe, da je McGregor Handovo "brutalno posilil in pretepel". Irski športni zvezdnik je vztrajal, da sta imela sporazumni spolni odnos.

Po novembrski sodbi je bilo McGregorju naloženo plačilo celotnih stroškov postopka, ocenjenih na približno 1,5 milijona evrov. Na odločitev porote se je pritožil in zahteval ponovno sojenje v civilni zadevi proti njemu. Pritožil se je, ker so njegovi odvetniki menili, da njegovih odgovorov policiji med zaslišanji ne bi smeli predložiti poroti.

Njegovi odvetniki so tudi trdili, da bi moralo biti vprašanje na "dokumentu", ki je bil dan poroti v pomoč pri odločitvi, formulirano drugače ter da bi morali navesti "spolni napad" in ne "napad". Pritožbeni sodniki so dejali, da je "preprosto neresnično" trditi, da bi se lahko kateri koli član porote zmedel glede pomena vprašanja.