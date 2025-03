Conor McGregor je napovedal kandidaturo za irskega predsednika

"Irska mora do 12. junija 2026 v celoti izvajati pakt EU o migracijah. Do 12. junija 2026 morata oba domova Oireachtasa sprejeti več zakonodajnih aktov, nato pa jih mora podpisati predsednik. Naslednje predsedniške volitve morajo biti izvedene do 11. novembra 2025. Kdo se bo še postavil po robu vladi in nasprotoval temu predlogu zakona? Noben drug predsedniški kandidat, ki ga bodo poskušali predlagati, jim ne bo kos. Jaz bom! jasen bom, kot predsednik bi ta predlog zakona predložil na referendum. Čeprav temu paktu močno nasprotujem, o tem ne odločata ne jaz ne vlada. O tem odločajo Irci! Vedno! To je prava demokracija! Prav tako bi me zanimalo, zakaj se naši vladni uradniki tako goreče strinjajo s tem paktom. Z veseljem bi prisluhnil razpravam! Nato pa glasovanje! To je prihodnost Irske z mano kot predsednikom. Vsi državljani Irske bodo imeli glas in možnost odločanja o svoji prihodnosti! Bog blagoslovi naše ljudi! Glasujte za McGregorja in naj vaš glas šteje!" je na instagramu zapisal kontroverzni MMA borec.

Obenem pa je McGregor znan tudi po škandalih. Nazadnje je novembra moral plačati 248.600 evrov odškodnine ženski, ki ga je obtožila posilstva. Kazenska prijava je bila sicer neuspešna, sodišče pa ji je kljub temu prisodilo visoko odškodnino. Športnik se je na razsodbo pritožil.

A zaradi spolnega napada se je leta 2023 McGregor znašel tudi na zveznem sodišču ZDA. Lani na finalu lige NBA pa je McGregor nase opozoril po sporu in pretepu z eno od maskot, ki je kasneje iskala pomoč v bolnišnici.