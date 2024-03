Conor McGregor še ni rekel zadnje, poleti se vrača v oktagon

Vse je potrdil tudi predsednik borilne organizacije UFC Dana White, ki je izjavil, da dela vse za vrnitev ene najbolj medijsko izpostavljenih osebnosti v zgodovini mešanih borilnih veščin. 'The Notorius' je dejal, da mu je po pogodbi, ki jo ima sklenjeno s to organizacijo, ostalo še nekaj borb in da zato upa na čimprejšnjo vrnitev. "Smo v začetku leta 2024, zato imamo še kar nekaj časa, da izpeljemo stvari. Kako bo dolgoročno, bomo še videli, pogovori potekajo, rad bi bil še naprej del UFC-ja. Upam, da se bo vse skupaj nadaljevalo še dolgo časa. Organizacija je odlična, omogočili so mi, da lahko sledim svojim sanjam," je dejal McGregor. In dodal: "Večno bom hvaležen, da sem lahko del te družbe."