Conor McGregor se vrača v oktagon

Conor McGregor se je pod okriljem organizacije UFC zadnjič boril leta 2021, ko si je v borbi z Dustinom Poirierjem zlomil nogo. Od takrat se je Irec že nekajkrat poskusil vrniti v oktagon, najbližje pa je bil leta 2024, ko je dva tedna pred napovedano borbo z Michaelom Chandlerjem odstopil zaradi zlomljenega palca na nogi.
V vmesnem času je moral odslužiti 18-mesečno prepoved nastopanja zaradi kršitve protidopinške politike UFC, ker je v letu 2024 v obdobju 12 mesecev izpustil tri dopinške teste. V zadnjem letu ga je organizacija Combat Sports Anti-Doping (CSAD) testirala kar enajstkrat, večkrat kot katerega koli drugega borca na seznamu UFC.
V minulih letih je bil McGregor obtožen posilstva, neuspešno pa je tudi kandidiral za predsednika Irske. Od debija pod okriljem organizacije UFC leta 2008 je zmagal na 22 od 28 borb. Postal je tudi prvi borec, ki je hkrati osvojil naslova svetovnega prvaka v dveh težnostnih kategorijah. Leta 2015 je osvojil pas v peresni kategoriji in leta 2016 še v lahki kategoriji.
McGregor se ne bo prvič soočil z Maxom Hollowayem, saj ga je leta 2013 po točkah premagal v borbi v peresni kategoriji. Tokrat bo Havajec bolj zahteven tekmec, saj se je v minulih letih redno boril v lahki kategoriji, čeprav je izgubil dve od zadnjih treh borb.
