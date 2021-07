Conor McGregor: To bo konec poti za Dustina Poiriera!

Pred zadnjo, tretjo borbo med Conorjem McGregorjem in Dustinom Poirierem, ki se bo odvijala v areni T-Mobile v Las Vegasu, se zdi, da je 32-letni Irec povsem prepričan o svojem uspehu. Na četrtkovi novinarski konferenci, ki je bila prežeta z njegovo sovražnostjo in osebnimi žaljivkami, pa je med drugim tudi napovedal, da bo njegov tretji obračun z Poirierem tudi "konec Američanove poti". McGregor se je takoj soočil s Poirierem in oboževalce organizacije UFC spomnil na človeka, ki je pred leti osvojil svet mešanih borilnih veščin. Ni trajalo dolgo, preden je Irec začel žaliti svojega nasprotnika, kar je navdušilo navijače, ki so začeli skandirati. Toda kljub njegovemu trudu je bilo videti, da Dustina njegove besede niso preveč zmedle. Z nasmehom je odgovoril na McGregorjevo posmehovanje ter ostal umirjen, hladen in zbran vse do konca. "Ne sovražim nikogar, sem v povsem drugačnem mentalnem stanju. Spoštujem njega in vse, kar je naredil. Ne zanimajo me več te stvari, vseeno mi je," je dejal Poirier.