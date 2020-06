Je napoved upokojitve zgolj McGregorjeva pogajalska taktika?

Razvpiti Conor McGregor je le nekaj minut po zelo uspešnem večeru UFC 250 še tretjič v karieri napovedal odhod v pokoj. Prvi zvezdnik mešanih borilnih veščin je izrazil nezadovoljstvo z naborom primernih nasprotnikov in preko družbenih omrežij oznanil športno slovo. Poznavalci sicer njegovih besed ne jemljejo preveč resno in menijo, da je to le pogajalska taktika.