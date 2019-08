Cormier stoično priznal: Za usodno napako sem plačal najvišjo možno ceno

Daniel Cormier je po porazu v 4. rundi povratnega dvoboja za naslov svetovnega MMA prvaka v težki kategoriji minuli konec tedna priznal, da je z veliko napako v omenjenem delu obračuna Stipetu Miočiću 'pomagal' vrniti šampionski pas. "Tisti, ki me bolje poznajo, vedo, kako porazi vplivajo name. Ker sem izjemno kompetitiven borec, je poraz nekaj najhujšega, kar me lahko doleti. Še bolj porazno zame pa je dejstvo, da je Stipe (Miočić, op. p.) prišel do zmage na način, na kakršnega je pač prišel - s pomočjo moje velike neumnosti," poudarja nekdanji svetovni prvak, ki se je v nadaljevanju lotil podrobnejše analize razlogov za boleč poraz, ki bi lahko pomenil tudi zaključek njegove sicer uspešne kariere profesionalnega MMA borca.

"V uvodnih treh rundah sem bil na dobri poti, da ubranil naslov prvaka. V oktagonu sem se počutil odlično, zdelo se mi je, da sem v prednosti, toda sledila je usodna četrta runda, v kateri sem storil usodno napako, za katero plačujem najvišjo mogočo ceno. Začel je s taktičnimi udarci v telo, nato pa mu je uspel še odločilen udarec z desnico, s katerim me je pokončal. Ne vem, zakaj sem v četrti rundi stopil s plina, namesto, da bi sam dokončal posel, me je nasprotnik za hipec ujel na levi nogi in sanj o ubranitvi naslova je bilo konec," se usodne napake spominja Daniel Cormier, žalujoč za dejstvom, da ni upošteval vseh navodil trenerskega štaba.



Ni upošteval navodil trenerjev

"Pred borbo smo se dogovorili, da se moram od uvodnega gonga dalje spustiti v rokoborbo z njim. To je, da ga spravim na tla, kjer bi lažje prišel do odločilne prednosti in posledične zmage. Trenerji so me rotili, da ga moram za vsako ceno spraviti na tla, kjer je Stipe šibkejši. Počutim se, kot da sem izneveril ljudi, ki jih ob svoji soprogi najbolj spoštujem. Imel sem občutek, da mi gre odlično od rok tudi borba z nogo, zato se nisem lotil klasičnih rokoborskih prijemov. A zdaj vidim, da sem storil veliko neumnost, ki me je najverjetneje stala nove, velike zmage," je še dodal razočarani Cormier.