Cormier pred morda zadnjim dejanjem svoje kariere: Miočić bo dobil, kar je iskal

Kot najbolj razvajen mulec ...

"Vse skupaj se je začelo že malce pred najino prvo borbo na UFC prireditvi 226, na kateri sem mu po zmagi odvzel šampionski pas. Natančneje po Ultimate Fighterju, tudi takrat se je o meni sicer izražal zelo spoštljivo, z izbranimi besedami je govoril o mojih odlikah v in zunaj oktagona, a dejstvo je, da sva si značajsko precej različna, kar je v zadnjem obdobju dejansko splavalo na površje. Medtem ko je Stipe bolj umirjen tip, sem sam precej bolj glase. Tudi moji najbližji prijatelji so bolj glasni, česar pa on (Stipe Miočić, op. p.) očitno ne mara. V celotni zgodbi niti ni pomembno, ali sva midva lahko prijatelja ali ne, saj ima Stipe svoje življenje, jaz pa svojega," se je med vrsticami jasno dalo razbrati, v kateri smeri bo potekal pogovor. "Mene je najbolj spravilo iz tira to, da se je po porazu obnašal kot najbolj razvajen mulec. Na vsak način je želel izsiliti povratni obračun, čeprav sem bil sam mnenja, da bi moral pred tem opraviti borbo z drugim tekmecem. No, uspel je v svoji nameri, ampak, če misli, da mu bo zdaj lažje, se precej moti,"se povratnega dvoboja z velikim rivalom ne boji aktualni svetovni prvak.



Po novem porazu se ne bo uspel pobrati

Cormier je v napovedi skorajšnjega spektakla šel še korak dlje in podal zanimivo primerjavo. "Ko sem še drugič zapored izgubil proti Jonu Jonesu, sem bil povsem zlomljen. Psihično sem bil na tleh brez upanja na uspešno vrnitev v oktagon. Toda zatem so se zgodile določene pozitivne stvari, ki so me vrnile v življenje. Boril sem se in odrekal, da sem se vrnil nazaj. V tem času pa je Miočić zgolj sedel, čakal in govoril neresnične stvari o meni. Včasih človek dobi, kar je iskal. In prav to se bo Miočiću zgodilo ta vikend, ko se po drugem zaporednem porazu proti meni ne bo uspel vrniti na staro raven," je z vsemi topovi po rivalu udaril Cormier.



In ob koncu pristavil: "Stipe se je v prvem dvoboju zelo dobro postavil, odlično začel dvoboj, a se hitro tudi izgubil v svoji taktiki. Sam sem ubral nekoliko drugačno strategijo; v prvi rundi sem namenoma čakal in bil osredotočen na njegov način borbe. Ko sem ugotovil, v katero smer se nagiba dvoboj, mi je bilo bistveno lažje izvesti končni udarec. Verjamem, da lahko ponudim še precej boljšo borbo."