Cormier zanika govorice: Osredotočen sem le na Miočića

Daniel Cormier je pred dobrim letom dni nekoliko presenetljivo že v prvi rundi ugnal tedanjega prvaka težke kategorije Stipeja Miočića. 40-letnik je doslej edini poraz kariere vpisal v borbi z Jonom Jonesom, s katerim sta si v zadnjih dneh izmenjala kar nekaj ostrih besed. Že dalj časa se namreč šušlja, da se jima obeta povratni dvoboj, a uradne potrditve zaenkrat še ni bilo. Jones ja na Twitterju zapisal, da do tretje medsebojne borbe zagotovo ne bo prišlo, medtem ko aktualni prvak težke kategorije pravi, da o morebitnem snidenju sploh ne razmišlja.



"Vsekakor si želi nove borbe z menoj. To leto je v oktagon stopil že trikrat, zame pa bo obračun z Miočićem edini, pa bom kljub temu jaz tisti, ki bo bolje zaslužil. To ga boli, a tako pač je. Trenutno sem z mislimi povsem pri borbi, ki me čaka ta vikend. Bilo bi nespoštljivo do Miočića, če bi že sedaj govoril o drugih borcih," je nedavno dejal 40-letni Američan.



Cormier še napoveduje, da je pred njim najtežja borba kariere: "Tako sem osredotočen na Miočića, da se mi počasi že meša. To bo najtežji boj moje kariere, saj se zavedam, kako pripravljen je. Moj edini cilj je, da znova osvojim UFC naslov, o vsem ostalem še ne razmišljam."



Na drugi strani je Jones že pred tem na Twitterju zapisal: "Ne glede na medijska poročanja, tretje borbe zagotovo ne bo. Ni možnosti, da bi znova izgubil toliko teže. Ni možnosti, da bi se znova soočil z nočno moro, ki te čaka, ko se pomeriš z zverjo." S tem je 32-letnik, ki je znan po dolgem jeziku, seveda mislil nase.