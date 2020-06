Cospolite bo v prvem evropskem pokoronskem boksarskem obračunu izzval Culcaya

To bo sploh prva uradna boksarska prireditev v Evropi po izbruhu pandemije novega koronavirusa, za obračun pa je poskrbel berlinski promotor Ingo Volckmann. Na dogodku bo kar sedem borb (pet v prenosu), glavna borba v berlinskem Havelstudios pa bo medJackom Culcayom in Howardom Cospolitejem. "Težko je bilo, saj nismo vedeli, kaj sledi. Tako da sem presrečen, da se bom lahko spet boril," je dejal Culcay. Ta ima v karieri poklicnega boksarja do današnjega obračuna 27 zmag (od tega kar 13 z nokavtom) in štiri poraze (vse po točkah). Njegov tokratni tekmec Howard Cospolite je pri 37 letih pri 18 zmagah in sedmih porazih. Prenos borb bo na VOYO ob 19.30. Ne zamudite.