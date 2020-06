Cospolite v Berlinu izziva Culcaya

Jack Culcay je svetovni amaterski prvak, v svoji lasti pa je imel tudi začasni WBA šampionski pas, tokrat pa bo v Berlinu branil mednarodni WBO naslov v supervelterski kategoriji v dvoboju proti izzivalci Howardu Cospolitu.



Boljši poznavalci boksarskega dogajanja se še kako dobro spomnijo izjemnega odpora, ki ga je Culcay nudil v borbi proti odličnemu Ukrajincu Sergeju Derevjančenku. Kljub porazu je Culcay pobral veliko simpatij navijačev, ki so prepričani, da lahko jutri (z neposrednim prenosom na VOYO, ob 19.30, op. p.) - v kolikor bo na pričakovani ravni pripravljenosti - ubrani naslov mednarodnega WBO prvaka proti sicer izkušenejšemu francoskemu tekmecu.

Mnogi so prepričani, da bi si Culcay z 28. zmago v karieri bržčas priboril pravico za obračun za naslov svetovnega prvaka. Cospolite na drugi strani sicer nima blesteče statistike, a je v isti sapi treba poudariti, da je vse poraze doživel v dvobojih z najvidnejšimi predstavniki srednje težnostne kategorije.



Tudi preostali pari so sestavljeni precej enakovredno, kar napoveduje zanimiv boksarski večer v nemški prestolnici. Ne zamudite!