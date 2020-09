Covington v Trumpovem slogu: Woodley je kriminalec in sovražnik ZDA

Da sta Colby Covington in Tyron Woodley, sicer nekdanji svetovni UFC prvak v velterski kategoriji, že vrsto let kot "pes in mačka", ni nobena skrivnost. Predvsem prvi se je v zadnjem obdobju z vsemi "topovi" spravil nad osovraženega tekmeca, ki je po bridkem sobotnem porazu v Las Vegasu priznal, da je njegova kariera v zatonu.



Covington ne skriva velikih simpatij do aktualnega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, predvsem do njegovih idej, ki jih na skorajda vsakem druženju s predstavniki "sedme sile" izpostavi za zgled. Zanj je Woodley eden od tipičnih predstavnikov ameriškega ljudstva, ki ne deli Trumpovih idej o brezgrešnih ZDA: "Woodleyja preprosto ne prenesem, ker je na strani dolgoletnih kriminalcev. Parola "Black Lives Matter" je popolna prevara in nič drugega. To so teroristi, ki v svoje vrste vabijo posameznike najnizkotnejšega družbenega razreda. To niso ameriški državljani, ki pridno delajo in posledično zasluženo prejemajo mesečno plačilo. To so slabi ljudje, ki napadajo policijo. Če kršiš zakon in obenem z orožjem groziš policistom, moraš dobiti primerno kazen. Drugače ne gre," je kar letelo iz ust Colbyja Covingtona, ki je dodal: