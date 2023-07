Crawford dominantno ugnal Spencea Juniorja in postal vladar velterske kategorije

Borbe za naslov prvaka so v boksu običajno taktične, izenačene in trajajo vseh 12 rund. A tokrat temu ni bilo tako, čeprav sta v ring stopila najboljša velteraša na svetu, ki sta bila na papirju zelo izenačena. Sedaj že nekdanji prvak Errol Spence Jr. je na voljo postavil pasove organizacij WBA, IBF in WBC, Terence Crawford svoj pas organizacije WBO, petega pa je dodala še priznana boksarska revija The Ring.

Spence Junior se je že v drugi rundi začel zavedati, kako težek večer ga čaka, ko se je po Crawfordovem desnem direktu sploh prvič v karieri znašel v nokdavnu. Crawford je nato povsem prevzel pobudo v ringu in po šestih rundah je bilo jasno, da bo Spence Junior potreboval pravi mali čudež, če želi ostati neporažen. Nato pa je sledila sedma runda, ki je bila ena najbolj dominantnih v zgodovini borb za naslov prvaka. Crawford je nasprotnika poslal v nokdavn z desnim aperkatom in nato še drugič v isti rundi z desnim krošejem. 35-letni 'Bud', za katerega je bila to 40. profesionalna borba v karieri, je tempo le še stopnjeval in v deveti rundi pošteno stresel nasprotnika, sodnik v ringu pa je videl dovolj in borbo predčasno ustavil.