Crawford utišal kritike z novo zmago, Porter padel predčasno

Po mnenju poznavalcev, ki so svoje mnenje oddali pred začetkom borbe, bi moral Američan Shawn Porter predstavljati največji izziv v karieri Terenca Crawforda. In lahko bi rekli, da je temu bilo tako, saj je Porter zdržal vse do desete runde, ko je bilo udarcev s strani Crawforda enostavno preveč. Slednji tako ostaja neporažen, ohranja pa pas različice WBO. Še devetič zapovrstjo je borbo zaključil predčasno, seveda v svojo korist. Porter je sicer še enkrat pokazal svoj nepopustljiv značaj, saj se ni želel predati, namesto njega je borbo predal njegov kot.

Porter je boj začel izjemno odločno in povzročil kar precej preglavic Crawfordu, od katerega smo sicer zadržanih začetkov že kar dobro vajeni. A nato je branilec naslova začel s silovitimi udarci v telo, ki so Porterja posledično tudi načeli. V deseti rundi je najprej odločilno škodo naredil levi aperkat, nato pa je sledila serija udarcev, ki je pomenila še drugi knockdown za Porterja. Po minuti in 21 sekundah je njegov oče, ki je sedel v kotu, stopil v ring in prekinil obračun.

