Borilni športi

Se vrača legenda? Cro Cop pred vrati FNC kletke

Beograd, 28. 05. 2026 17.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Mirko 'Cro Cop' Filipović

Medtem ko odštevamo dneve do dogodka FNC 31, se je v Beogradu že odvila novinarska konferenca, na kateri je predsednik organizacije Dražen Forgač spregovoril tudi o morebitnem senzacionalnem povratku 51-letnega Mirka 'Cro Cop' Filipovića. "Možnosti so precejšnje, verjetnost je realna," je dejal Forgy, nekaj dni prej pa je Cro Cop povedal, da bi se bil pripravljen boriti zastonj.

Mirko Filipović, v svetu mešanih borilnih veščin znan kot Cro Cop, je legendarni hrvaški borec, ki je svetovno slavo v začetku tisočletja dosegel v japonski organizaciji Pride FC ter postal eden izmed najbolj strahospoštovanih težkašev na planetu. 51-letnik, ki spada med najatraktivnejše borce v zgodovini, je kasneje tekmoval tudi pod okriljem organizacije UFC, nazadnje pa se je boril pred sedmimi leti. Ima 38 zmag in 11 porazov.

Cro Cop po zmagi na dogodku K-1 World Grand Prix 2012 v Zagrebu
FOTO: Aljoša Kravanja

Po zmagi Hatefa Moeila na dogodku FNC 27 v Münchnu so se hitro pojavila ugibanja, kdo bi lahko izzval novega prvaka težke kategorije, govorice pa je dodatno podžgal tudi Dražen Forgač: "Čaka nas nekaj velikega, glede na trenutno situacijo bo naslednji nasprotnik Hatefa nekdo, ki trenutno ni del organizacije FNC."

Dražen Forgač
FOTO: FNC

"Cro Cop je razlog, da smo ustanovili FNC"

Vprašanjem o Cro Copu se predsednik organizacije ni mogel izogniti niti na novinarski konferenci pred prihajajočim dogodkom FNC 31, ki bo v soboto v Beogradu. "Zadnje, kar vem, je, da trenira dvakrat dnevno. Rekel mi je, da je začel izvajati močne high kicke," je na srečanju z mediji uvodoma povedal Forgy. Filipović je bil znan prav po svojih high kickih, predvsem po levi nogi, ki je nokavtirala številne nasprotnike. Iz tega izvira tudi njegov slavni moto "desna noga – bolnica, leva noga – pokopališče."

"Možnosti so precejšnje, verjetnost, da se bo Cro Cop vrnil v kletko, je realna," je nadaljeval Forgač: "Dokler ni stoodstotno potrdjeno, ne morem trdno reči. Morda se poškoduje na treningu in se borba odpove ali prestavi. Ampak možnost je realna, kar bi bilo izjemno. Cro Cop je razlog, da smo se – predvsem jaz – vrnili v ta šport in ustanovili FNC. Večina borcev je prav zaradi njega vzljubila MMA, še posebej starejše generacije."

Miran Fabjan in Mirko Filipović
FOTO: FNC

Cro Cop pravi, da se bo boril zastonj

Predsednik hrvaške organizacije je o rojaku za konec povedal, da gre za svetovno legendo in da bi mu bila že velika čast, če stopi na sredino FNC kletke. O 51-letniku je pred časom z izbranimi besedami govoril tudi slovenski zvezdnik Miran Fabjan: "On je za ta šport to, kar je žoga za nogomet. Zaradi njega smo začeli vsi to spremljati."

Slovenskega borca je pred kratkim omenil prav Cro Cop, ki je gostoval na FNC podcastu. "Zdaj ti dam besedo, da se bom proti Hatefu boril zastonj, moramo pa se dogovoriti za znesek, za katerega bom prišel na tiskovno konferenco in vse to opravil. Če bo na spisku borb tudi Miran, potem bo cena dvojna," je z nasmehom na obrazu povedal Filipović.

