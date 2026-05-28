Se vrača legenda? Cro Cop pred vrati FNC kletke

Mirko Filipović, v svetu mešanih borilnih veščin znan kot Cro Cop, je legendarni hrvaški borec, ki je svetovno slavo v začetku tisočletja dosegel v japonski organizaciji Pride FC ter postal eden izmed najbolj strahospoštovanih težkašev na planetu. 51-letnik, ki spada med najatraktivnejše borce v zgodovini, je kasneje tekmoval tudi pod okriljem organizacije UFC, nazadnje pa se je boril pred sedmimi leti. Ima 38 zmag in 11 porazov.
Po zmagi Hatefa Moeila na dogodku FNC 27 v Münchnu so se hitro pojavila ugibanja, kdo bi lahko izzval novega prvaka težke kategorije, govorice pa je dodatno podžgal tudi Dražen Forgač: "Čaka nas nekaj velikega, glede na trenutno situacijo bo naslednji nasprotnik Hatefa nekdo, ki trenutno ni del organizacije FNC."
"Cro Cop je razlog, da smo ustanovili FNC"
Vprašanjem o Cro Copu se predsednik organizacije ni mogel izogniti niti na novinarski konferenci pred prihajajočim dogodkom FNC 31, ki bo v soboto v Beogradu. "Zadnje, kar vem, je, da trenira dvakrat dnevno. Rekel mi je, da je začel izvajati močne high kicke," je na srečanju z mediji uvodoma povedal Forgy. Filipović je bil znan prav po svojih high kickih, predvsem po levi nogi, ki je nokavtirala številne nasprotnike. Iz tega izvira tudi njegov slavni moto "desna noga – bolnica, leva noga – pokopališče."
"Možnosti so precejšnje, verjetnost, da se bo Cro Cop vrnil v kletko, je realna," je nadaljeval Forgač: "Dokler ni stoodstotno potrdjeno, ne morem trdno reči. Morda se poškoduje na treningu in se borba odpove ali prestavi. Ampak možnost je realna, kar bi bilo izjemno. Cro Cop je razlog, da smo se – predvsem jaz – vrnili v ta šport in ustanovili FNC. Večina borcev je prav zaradi njega vzljubila MMA, še posebej starejše generacije."
Cro Cop pravi, da se bo boril zastonj
Predsednik hrvaške organizacije je o rojaku za konec povedal, da gre za svetovno legendo in da bi mu bila že velika čast, če stopi na sredino FNC kletke. O 51-letniku je pred časom z izbranimi besedami govoril tudi slovenski zvezdnik Miran Fabjan: "On je za ta šport to, kar je žoga za nogomet. Zaradi njega smo začeli vsi to spremljati."
Slovenskega borca je pred kratkim omenil prav Cro Cop, ki je gostoval na FNC podcastu. "Zdaj ti dam besedo, da se bom proti Hatefu boril zastonj, moramo pa se dogovoriti za znesek, za katerega bom prišel na tiskovno konferenco in vse to opravil. Če bo na spisku borb tudi Miran, potem bo cena dvojna," je z nasmehom na obrazu povedal Filipović.
