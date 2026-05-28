Se vrača legenda? Cro Cop pred vrati FNC kletke

Mirko Filipović, v svetu mešanih borilnih veščin znan kot Cro Cop, je legendarni hrvaški borec, ki je svetovno slavo v začetku tisočletja dosegel v japonski organizaciji Pride FC ter postal eden izmed najbolj strahospoštovanih težkašev na planetu. 51-letnik, ki spada med najatraktivnejše borce v zgodovini, je kasneje tekmoval tudi pod okriljem organizacije UFC, nazadnje pa se je boril pred sedmimi leti. Ima 38 zmag in 11 porazov.

Cro Cop po zmagi na dogodku K-1 World Grand Prix 2012 v Zagrebu FOTO: Aljoša Kravanja

Po zmagi Hatefa Moeila na dogodku FNC 27 v Münchnu so se hitro pojavila ugibanja, kdo bi lahko izzval novega prvaka težke kategorije, govorice pa je dodatno podžgal tudi Dražen Forgač: "Čaka nas nekaj velikega, glede na trenutno situacijo bo naslednji nasprotnik Hatefa nekdo, ki trenutno ni del organizacije FNC."

Dražen Forgač FOTO: FNC

"Cro Cop je razlog, da smo ustanovili FNC"

Vprašanjem o Cro Copu se predsednik organizacije ni mogel izogniti niti na novinarski konferenci pred prihajajočim dogodkom FNC 31, ki bo v soboto v Beogradu. "Zadnje, kar vem, je, da trenira dvakrat dnevno. Rekel mi je, da je začel izvajati močne high kicke," je na srečanju z mediji uvodoma povedal Forgy. Filipović je bil znan prav po svojih high kickih, predvsem po levi nogi, ki je nokavtirala številne nasprotnike. Iz tega izvira tudi njegov slavni moto "desna noga – bolnica, leva noga – pokopališče." "Možnosti so precejšnje, verjetnost, da se bo Cro Cop vrnil v kletko, je realna," je nadaljeval Forgač: "Dokler ni stoodstotno potrdjeno, ne morem trdno reči. Morda se poškoduje na treningu in se borba odpove ali prestavi. Ampak možnost je realna, kar bi bilo izjemno. Cro Cop je razlog, da smo se – predvsem jaz – vrnili v ta šport in ustanovili FNC. Večina borcev je prav zaradi njega vzljubila MMA, še posebej starejše generacije."

Miran Fabjan in Mirko Filipović FOTO: FNC

Cro Cop pravi, da se bo boril zastonj