Cro Cop se je poslovil od borilnega športa, tokrat dokončno: Lahko se igraš s kolenom, z možgani pač ne

Novica, ki je pred dnevi odjeknila v javnosti je šokirala ne le hrvaško, temveč tudi svetovno javnost. Predvsem razočarani so bili ob sporočilu legendarnega Mirka Filipovića – Cro Copa ljubitelji mešanih borilnih veščin, ki so se dolga leta navduševali nad borčevimi mojstrovinami v kletki. Borec je namreč oznanil konec kariere.

Odločitev o koncu kariere je padla na zadnjem treningu. "Na jutranjem treningu mi je med vajami počila vena v vratu, kri se je izlila v možgane in povzročila možgansko kap. Imel sem veliko sreče, saj bi se prav lahko zgodilo, da bi mrtev obležal na mestu, v najboljšem primeru. V slabšem pa bi bil do konca življenja paraliziran," je v sporočilu na Facebooku zapisal Filipović.

"Pred zadnjo borbo nisem imel nikakršnih znakov. Vrat me boli zadnja dva meseca. Kar stemni se mi pred očmi, ko obrnem glavo. Prejšnji vikend sem moral prevoziti le nekaj metrov, pa sem se moral v tem času dvakrat ustaviti. Pred očmi se mi je stemnilo. Opotekel sem se in padel v nezavest. Prijatelji okrog mene so se nasmihali, češ kako sem to uspel narediti. Mislili so, da gre za šalo, ko pa sem začel pihati ob bolečine, so ugotovili, da temu ni tako. Obrnili so me na bok in odpeljali v bolnico. Veliko ljudi, ko se jim dogodi kaj takega, pomislijo na nekaj drugega, kot je glavobol. Ob tem povsem pozabijo na možgansko kap. Tudi jaz sem bil dan pred tem še povsem dober," je v pogovoru za hrvaško televizijo Nova TV objavil Cro Cop. Njegovo zdravje se tudi v zdravniški oskrbi ni kaj dosti izboljšalo. Ko je le nekajkrat obrnil glavo, je občutil močno bolečino in padel v nezavest.

Kljub temu, težav z zdravjem ne pripisuje posledicam borbe, temveč je prepričan, da je stanje odraz nečesa drugega. "Nima to veze z borbo. Vrat je preobremenjen že zadnjih 30 let. Ob nekem naglem gibu pa se je začela borba za življenje,"pojasnjuje borec MMA, ki ima tako v naslednjih treh mesecih zapovedane le lažje treninge, v večini sprehode. Zdravniki so mu namreč prepovedali kakršno koli udejstvovanje v kletki, saj bi bil lahko usoden že blažji udarec. "Kakršnekoli sklece, vožnje s kolesom,... višajo krvni tlak in lahko ustvarijo novo krvavljenje. To bi lahko morda bilo smrtonosno," se tveganja dobro zaveda borec.

"Zahvaljujem se vsem, ki so me spremljali in me podpirali v moji 22 letni karieri. Imel sem res dolgo in bogato kariero, borilni šport zapuščam srečen in izpolnjen,"se še glasijo besede s katerimi je na družabnih omrežjih oznanil svoje slovo od borilnega športa.