'Croata' se vrača v Zagreb: Boriti se v domačem kraju mi pomeni vse

Vsaka borba v organizaciji FNC je posebna, a boriti se pred domačim občinstvom, ki se še posebej poistoveti s tabo, je nekaj zares izvenserijskega. To je zelo dobro jasno Franciscu Barriu, ki se bo v Zagrebu boril s Fabianom Silvo. Borba Hrvata - Zagrebčana, rojenega v Argentini, in vročekrvnega Brazilca obljublja zelo napet in atraktiven spektakel, vreden svojega mesta na sporedu FNC 33.

"Croata" se vselej zelo rad vrača v hrvaško prestolnico, kjer je v organizaciji FNC zaenkrat še rezultatsko brezhiben: "Boriti se v domačem kraju mi pomeni največ na svetu. To je nekaj najlepšega. Trikrat sem že nastopal tukaj in vpisal tri zmage. Seveda ciljam na še četrto zaporedno slavje, upam, da mi bo uspelo. Dal bom vse od sebe, samo bog pa ve, kaj se bo zgodilo," je povedal 37-letnik.