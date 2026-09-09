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Borilni športi

'Croata' se vrača v Zagreb: Boriti se v domačem kraju mi pomeni vse

Zagreb, 09. 09. 2026 14.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Francisco Barrio

Nestrpno se bliža nov borilni spektakel FNC 33. Največja regijska borilna organizacija se bo znova mudila v Zagrebu, ki vedno znova poskrbi za izjemno navijaško kuliso. Tega se še kako dobro zaveda domačin Francisco Barrio, ki v domačem kraju vselej pokaže izjemno predstavo. Priljubljeni "Croata" bo proti Fabianu Silvi lovil še četrto zaporedno zmago v hrvaški prestolnici. Prenos v soboto na VOYO.

Francisco 'Croata' Barrio
Francisco 'Croata' Barrio
FOTO: Aljoša Kravanja

Vsaka borba v organizaciji FNC je posebna, a boriti se pred domačim občinstvom, ki se še posebej poistoveti s tabo, je nekaj zares izvenserijskega. To je zelo dobro jasno Franciscu Barriu, ki se bo v Zagrebu boril s Fabianom Silvo. Borba Hrvata - Zagrebčana, rojenega v Argentini, in vročekrvnega Brazilca obljublja zelo napet in atraktiven spektakel, vreden svojega mesta na sporedu FNC 33.

"Croata" se vselej zelo rad vrača v hrvaško prestolnico, kjer je v organizaciji FNC zaenkrat še rezultatsko brezhiben: "Boriti se v domačem kraju mi pomeni največ na svetu. To je nekaj najlepšega. Trikrat sem že nastopal tukaj in vpisal tri zmage. Seveda ciljam na še četrto zaporedno slavje, upam, da mi bo uspelo. Dal bom vse od sebe, samo bog pa ve, kaj se bo zgodilo," je povedal 37-letnik.

Francisco 'Croata' Barrio
Francisco 'Croata' Barrio
FOTO: Aljoša Kravanja

Hrvat bi se moral prvotno boriti proti še enemu Brazilcu Ronyju Jasonu, a je dvoboj padel v vodo in nasproti mu bo zdaj stal Jasonov rojak Silva. To pa ne spreminja Barriove strategije: "Moj načrt dela je isti, ne glede na to, proti komu se bom boril. Sem kot pes, neizprosen. Če me hočeš premagati, me moraš nokavtirati," je pred velikim spektaklom pred našim mikrofonom še dejal "Croata".

FNC 33 v Zagrebu boste lahko v soboto spremljali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.

fnc 33 zagreb francisco barrio croata

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