Cyborgova o domnevnem strahu pred Nunesovo: White govori neumnosti

Kljub nedavnim trditvam predsednika organizacije UFC Dane Whitea, da se Cyborgova boji revanše proti rojakinji Amandi Nunes, mu je izkušena brazilska borka odvrnila z enako mero: "Mislite, da me presenečajo besede Dane Whitea o meni v medijih? Nikakor ne. Ravno nasprotno: bila bi zelo presenečena, ko bi White povedal kaj lepega oziroma spodbudnega o meni. To ni nič novega zame. Popolnoma sem osredotočena na naslednji obračun, saj želim s to borbo opraviti najbolje kot znam in na koncu - zmagati," je za ameriški TMZ dejala Cristiane "Cyborg" Justino.



Spomnimo: v zadnjih nekaj dneh je za določene ameriške medije Dana White pokomentiral trenutno stanje Cris Cyborg, ki se po njegovem mnenju izogiba povratnemu obračunu s trenutno najmočnejšo MMA borko na svetu Amando Nunes. Slednja je lani decembra povsem zasenčila starejšo rojakinjo ter tako prekinila njen neverjeten niz 20 zmag, zaradi česar so bili mnogi prepričani, da se lahko v prihodnje že veselimo nove brazilske poslastice v oktagonu.