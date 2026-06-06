Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli

V uvodni borbi borilnega spektakla WFC 30 v Tivoliju smo spremljali dvoboj med slovenskim predstavnikom Tilnom Bregantom in italijanskim borcem Leonardom Medeotom v poltežki kategoriji. Slednji je bil na začetku prve runde še nekoliko zadržan, nato pa je Italijan prevzel vajeti borbe v svoje roke in iz minute v minuto stopnjeval svojo predstavo. Na vse Bregantove napade je Medeot imel pripravljen ustrezen odgovor. Po zaključku vseh treh rund je po soglasni sodniški odločitvi - trikrat po 30:27 - zmago slavil Medeot.

Tilen Bregant (na tleh) je moral priznati premoč Italijanu Leonardu Medeotu. FOTO: Luka Kotnik

V drugi borbi smo bili priča pravem "blitzkriegu" slovenske borke Maje Drnovšek, ki je s tekmico iz Poljske, Wiktorio Wojciechowsko, brez težav opravila že po dobri minuti boja v prvi rundi bantamske kategorije. Maja je delovala izjemno samozavestno in odločno in, čeprav je Poljakinja prispela v Ljubljano z epiteto borke, ki bi lahko presenetila, je morala zelo hitro "položiti orožje" ter tako priznati premoč veliko boljši Slovenki. Maja je slavila zmago z davljenjem.

Izjemna Maja Drnovšek je zelo hitro opravila s tekmico iz Poljske. FOTO: Luka Kotnik

Tretja borba je pripadla velikemu upu slovenskega MMA-ja Edinu Ramdedoviću, ki je (od)meril moči s Sandorjem Polikom. Če je bila prva runda dokaj izenačena, je v nadaljevanju slovenski predstavnik vendarle prestavil v višjo prestavo in z nekaj natančnimi udarci zamajal tekmečevo samozavest. Ramdedović je slavil zmago z davljenjem po minuti boja v drugi rundi.

Edin Remdedović (levo) je z zmago nad Sandorjem Polikom potrdil, da gre za velikega talenta slovenskega MMA-ja.. FOTO: Luka Kotnik

Če smo bili veseli zmage Ramdedovića v predhodni borbi, smo bili nato razočarani po hitrem porazu Domna Verglesa v četrti borbi večera v poltežki kategoriji. Že po 50 sekundah je z nokavtom do zmage prišel nemški borec Timon Huss.

Domen Vergles (levo) je moral priznati premoč Nemcu Timonu Hussu. FOTO: Luka Kotnik

Še najbolj izenačena je bila do tega trenutka peta borba med Domnom Drnovškom in Madžarom Yuhasom Ishtvanom. Uvodna runda je po taktičnem boju pripadla Slovencu, veliko bolj pa sta bili izenačeni naslednji dve. Domen se je nekajkrat znašel v kočljivem položaju, ko je s tal branil položaju, na drugi strani pa je znal tekmecu v pravih trenutkih nameniti nekaj neugodnih nožnih udarcev. Na koncu je bila odločitev sodnikov pravilna, da je zmago odnesel Domen Drnovšek, ki je z ženo Majo spisal zgodovino slovenskega MMA-ja.

Domen Drnovšek (levo) se je izkazal pred domačim občinstvom in slavil zmago proti Madžaru Yuhasu Ishtvanu. FOTO: Luka Kotnik

V nasprotju s pričakovanji David Forster in Amil Tutić nista prinesla veliko atraktivnega dogajanja. Velik del borbe je sicer nadziral Slovenec, njegov nasprotnik pa je v zaključku pokazal več, ker je bilo po mnenju sodnikov dovolj za zmago. Omenjena sta, potem ko je novembra lani slavil Forster, zdaj v zmagah izenačena, Tutić pa je po koncu borbe izzval novega slovenskega borca, Jana Berusa, in se z njim soočil v kletki.

Amil Tutić se je v dvoboju z Davidom Forsterjem na koncu izkazal za raznovrstnejšega borca in zasluženo odnesel zmago. FOTO: Luka Kotnik

V ženski slamnati kategoriji sta se pomerili slovenska šampionka Monika Kučinič in Rusinja Marina Merchuk. Po odlični borbi z obeh strani je na koncu nekoliko presenetljivo po deljeni sdniški odločitvi zmago odnesla ruska borka. Še posebej kontroverzen je bil rezultat tretjega sodnika, ki je Merchukovi v nasprotju z videnim v kletki dodelil zmago v tretji rundi z izidom 30:27.

Monika Kučinič je vnovič pokazala, da je borka brez primere. FOTO: Luka Kotnik

Pred vrhuncem večera smo v poltežki kategoriji spremljali obračun med starima znancema, branilcem naslova prvaka Erkom Junom in njegovim izzivalcem Mohamedom Saidom Maalemom iz Ažirije. Čeprav je bil predstavnik Bosne in Hercegovine večkrat bliže zmagi, pa je Alžirec sredi četrte runde Junu zadal usoden aperkat, od katerega se ta ni več pobral. Maalem je tako postal novi prvak slamnate kategorije.

Mohamed Said Maalem (desno) in Erko Jun (levo) sta uprizorila s taktičnega vidika dobro borbo, ki pa jo je po odločilnem aperkatu na koncu dobil Alžirec. FOTO: Luka Kotnik

Miha Frlic ali Pavel Dailidko? Le še na to vprašanje smo morali dobiti odgovor. Domači adut iz Gorenje vasi je bil pripravljen, da mu že pri 26 letih uspe veliki met in postane prvak kraljevske težke kategorije. A na drugi strani je stal izjemni Dailidko, ki je pred prihodom v Ljubljano nanizal sedem zaporednih zmag. Na žalost številčne publike v kultnem Tivoliju je Dailidko že po dobri minuti nokavtiral našega borca, ki mu ni bilo več pomoči. Frlic je na parterju skušal rešiti, kar se je rešiti dalo, a je tekmec tokrat zelo hitro zavohal kri in dokončal delo z udarci v glavo. Sodnik je borbo nemudoma prekinil, kar je pomenilo, da od tako velike želje po uspehu Frlica tokrat ne bo nič. Dailidko je posledično obranil šampionski pas v težki kategoriji.

icon-chevron-right 1 80 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: WFC 30 Luka Kotnik































































































































































WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb: