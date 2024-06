Dajčman in Aktas pripravljena, da v Mariboru popravita vtis s prejšnjih borb

OGLAS

Tadej Dajčman je v kletki nazadnje stal prav v domačem Mariboru, kjer je marca lani klonil proti zimzelenemu Miranu Fabjanu. 27-letni borec sedaj želi popraviti grenkobo poraza in domači publiki pokazati, da spada med najboljše borce težke kategorije v regiji: "Definitivno bom naredil vse, da bo tokrat drugače. Pripravljen sem drugače kot sem bil za zadnjo borbo in vse je na drugačnem nivoju kot je bilo."

Dajčman bo tako še drugič zapored naslovil dogodek organizacije Valhalla Fight Night, pri čemer se bo v mariborski Ledni dvorani zanesel tudi na bučno podporo domače publike: "Motivacija, ko med borbo slišiš svoje navijače kako se derejo za tebe zraste, navijači te povzdignejo." 27-letni borec z Lovrenca na Pohorju, ki se bo v kletko podal z dodatno motivacijo, saj je v vmesnem času od zadnje borbe postal tudi oče, je pred domačim spektaklom obljubil še: "Predal se ne bom, dal bom vse od sebe in pokazal vse kar znam."

Proti Fabjanu je oktobra lani izgubil tudi izkušeni turški borec Fatih Aktas, ki je navdušen, da se je lahko vrnil v Slovenijo, kjer bo tako kot Dajčman, želel popraviti vtis s prve borbe pod okriljem VFN-a: "Zelo sem vesel, da sem nazaj in da sem dobil drugo priložnost. Tokrat se bo končalo drugače. Sem sem prišel, da pokažem dobro borbo in pripravljen sem v kletki pustiti dušo, da bi zmagal to borbo. Zato pozivam slovenske in predvsem mariborske navijače, da pridejo in si ogledajo borbo."

V Valhalllino kletko se po pol leta vrača tudi obetavni slovenski borec Jan Berus, ki je lani prav pod okriljem VFN-a debitiral med profesionalci in v kratkem času vknjižil dve zmagi. Najprej je konec oktobra na VFN 7 poskrbel za eno najbolj odmevnih borb, ko je z odliko opravil profesionalni debi in vzkipljivega Italijana Alessandra Rossija zaključil že v prvi rundi. Manj kot mesec dni pozneje pa je v Trebnjem pred domačo publiko prav tako v prvi rundi ugnal še Žana Marolta. 22-letnik iz Novega Mesta se je nato konec marca pomeril še na borilnem spektaklu FNC 15 v Stožicah in precej izkušenejšega Srba Jovana Kandića že v prvi rundi prisilil v predajo. Tokrat Berus čaka enakovreden tekmec, ki ima v profesionalni karieri povsem enak rezultat. To je češki borec Martin Čečil, ki je profesionalno kariero začel leto dni pred Berusom, a je v tem času prav tako zbral tri zmage, poraza pa še ne pozna.

Prvo zmago v profesionalni karieri bo v domačem kraju iskal Anže Vujčič, ki bo imel zagotovo bučno podporo s tribun, kar pa je lahko dvorezen meč: "Zagotovo je zaradi tega večji pritisk, ampak borba je v nas, to iščemo in zato se bomo jutri borili." Tudi on se je tako kot Berus nazadnje boril na FNC 15, a na prvo zmago med profesionalci še čaka. Je pa nazadnje slavil ravno v kletki Valhalle, a še v amaterski konkurenci. 'Vujo' kot je poznan v Mariboru, se bo v domačem mestu tokrat pomeril z visokoraslim srbskim borcem Milanom Novakovićem, ki v višino meri kar dva metra in sedem centimetrov. "To je več udarne površine zame," se je na novinarski konferenci pred borbo pošalil starejši izmed bratov Vujčič.

V kletko se po dolgem premoru vrača še en mlad in obetaven borec Rok Krušič, ki se je nazadnje boril pred dobrimi štirimi leti. "Sam sem moral priti do spoznanja, da se želim vrniti v kletko, to je moja želja in zmaga v Mariboru je moj cilj. Nasprotnik je težek in takega sem tudi hotel tako da kar se bo zgodilo, se bo zgodilo z namenom." Krušiču je v profesionalni karieri, ki jo je začel že pred dopolnjenim 18. letom starosti, uspelo zbrati štiri zmage in dva poraza, kolikor jih beleži tudi njegov tokratni nasprotnik Andrej Stojanovski, ki pa ima dve zmagi manj.

Na glavnem delu se bosta merila še dva domačina in sicer Ibrahim Šabani ter Tim Kelc. Šabani bi se moral v povratnem obračunu pomeriti z Gajem Muršcem, s katerim imata neporavnane račune, a se je Velenjčan dober teden dni pred borbo poškodoval in namesto njega je vskočil debitant med profesionalci Tim Kališnik. Tudi Kelc, ki je sicer lani navdušil na VFN 6, bo tako kot Šabani lovil prvo profesionalno zmago, nasproti pa mu bo stal Ljubljančan Milan Perišić, ki se bo svoj debi tako opravil na 'sovražnem' teritoriju.

V uvodnem delu pa bodo na sporedu štiri amaterske borbe, v katerih se bodo imeli priložnost dokazati predvsem mladi slovenski borci. VFN 9 bosta v edini borbi brez slovenskega predstavnika sicer odprla Luka Sakač in David Paulus, potem pa se bodo v kletki en za drugim merili perspektivni slovenski borci. Kot prvi se bo v kletko podal nekdanji judoist Blaž Emeršič, ki ga čaka težko delo, saj mu bo nasproti stal precej bolj izkušeni hrvaški borec Franco Jerković. Nič kaj lažje delo čaka še enega nekdanjega judoista in sicer Žana Boženka, ki je pred dobrim mesecem dni domačo publiko na Koroškem navdušil z zmago v glavni borbi večera Valhallinega amaterskega dogodka VFN Vikings 5. Korošec se bo pomeril s komaj 19-letnim Avstrijcem Abdulmalikom Alievim, ki grenkobe poraza še ne pozna.

Zadnja borba uvodnega dela pa bo pripadla mlajšemu izmed bratov Vujčič, Jaki Vujčiču, ki se ni imel namena boriti na tokratnem dogodku, a ko je natanko teden dni pred VFN 9 dobil poziv, da v domačem kraju vskoči kot pozna zamenjava, tega ni mogel zavrniti. Specialist za podreditve, ki je na Valhallinih borilnih spektaklih zbral že štiri zmage s podreditvijo, se bo pomeril z zmagovalcem Valhallinega amaterskega turnirja v lahki kategoriji Giannijem D'Amorejem, ki bo tako pod okriljem slovenske organizacije iskal drugo zmago v kratkem času.

