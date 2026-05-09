Borilni športi

Dajčman pred borbo kariere: Vse lahko zaključi en udarec

Zadar, 09. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
T.V. A.M.
Tadej Dajčman

Danes ob 19. uri je na sporedu spektakel FNC 30, ki se bo odvil v Zadru. Slovenske barve bo na hrvaški obali zastopal Tadej Dajčman, ki ga čaka dvoboj z Michalom Kito. "Je 15 let starejši in ima več izkušenj, ampak v kletki to ne bo pomenilo nič," je prepričan Mariborčan, katerega borbo si boste lahko v živo ogledali na VOYO.

Jubilejni 30. oštevilčeni dogodek organizacije FNC bo prinesel 11 borb, slovenski navijači pa bodo najbolj nestrpno pričakovali trenutek, ko bo v kletko vstopil Tadej Dajčman. Slednji se je nazadnje boril oktobra lani, ko je v domačem Mariboru na dogodku FNC Knockout 2 premagal Jeremyja Kimballa. "Takrat sem čutil precej pritiska, saj sem se vrnil po dolgem času in poškodbah. Zdaj bo s tega vidika veliko lažje," pred svojo naslednjo borbo razmišlja 29-letnik.

Dejstvo pa je, da bo veliko zahtevnejši njegov nasprotnik. To bo Michal Kita, ki ima za seboj kar štirikrat več borb kot Dajčman. Slovenska javnost ga je najbolje spoznala aprila lani, ko je v glavni borbi večera v Stožicah izgubil proti Miranu Fabjanu. "Je tudi 15 let starejši, tako da je logično, da ima več izkušenj. Ampak v kletki to ne bo pomenilo nič. To je težka kategorija in en udarec lahko vse odloči," dodaja Dajčman.

Kljub temu da je poljski zvezdnik na papirju favorit, Mariborčan verjame v svoje sposobnosti: "Borba se začne stoje, kjer sem jaz bolj doma. To je poleg mladosti moja glavna prednost. Počutim se top, oddelali smo vrhunske priprave. Vse smo razdelali do potankosti, tako da sem pripravljen na borbo in na to, da dam vse od sebe."

Tadej Dajčman
Tadej Dajčman
FOTO: Damjan Žibert

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

Težka kategorija: Martin Batur - Milenko Stamatović

Dogovorjena teža do 75 kg: Petar Ražov - Ante Bilić (boks z golimi pestmi)

Peresna kategorija: Marko Ančić - Ronaldo Ferreira

Peresna kategorija: Antun Račić - Mauricio Almeida

Velterska kategorija: Wahed Nazhand - Laureano Staropoli

Težka kategorija: Michal Kita - Tadej Dajčman

Lahka kategorija: Luka Milidragović - Robin Moosmann

Dogovorjena teža do 69 kg: Akos Denes - Pawel Politylo

Srednja kategorija: Jure Jurić - Leon Gavanas

Dogovorjena teža do 80 kg: Ilija Brkan - Chris Hill

Dogovorjena teža do 80 kg: Kiril Negru - Seweryn Mankowski

mma fnc 30 tadej dajčman michal kita

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
09. 05. 2026 09.23
Iskreno gledano.....Nimam nič osebnega proti takim eventom,AMPAK bi se lohk Dajčman glede zgublhanja kg oz maščobe mal bolj potrudu......Kita je res starejši,ampak ma tud telo.....
Odgovori
0 0
PanAm
09. 05. 2026 09.01
Pa koga sploh zanimajo ti pretepači, so zelo lep vzgled mladini....🫢
Odgovori
+0
1 1
okioki
09. 05. 2026 08.49
To ni šport to je negkedljivo...
Odgovori
+1
2 1
