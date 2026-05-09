Dajčman pred borbo kariere: Vse lahko zaključi en udarec

Jubilejni 30. oštevilčeni dogodek organizacije FNC bo prinesel 11 borb, slovenski navijači pa bodo najbolj nestrpno pričakovali trenutek, ko bo v kletko vstopil Tadej Dajčman . Slednji se je nazadnje boril oktobra lani, ko je v domačem Mariboru na dogodku FNC Knockout 2 premagal Jeremyja Kimballa . "Takrat sem čutil precej pritiska, saj sem se vrnil po dolgem času in poškodbah. Zdaj bo s tega vidika veliko lažje," pred svojo naslednjo borbo razmišlja 29-letnik.

Dejstvo pa je, da bo veliko zahtevnejši njegov nasprotnik. To bo Michal Kita, ki ima za seboj kar štirikrat več borb kot Dajčman. Slovenska javnost ga je najbolje spoznala aprila lani, ko je v glavni borbi večera v Stožicah izgubil proti Miranu Fabjanu. "Je tudi 15 let starejši, tako da je logično, da ima več izkušenj. Ampak v kletki to ne bo pomenilo nič. To je težka kategorija in en udarec lahko vse odloči," dodaja Dajčman.

Kljub temu da je poljski zvezdnik na papirju favorit, Mariborčan verjame v svoje sposobnosti: "Borba se začne stoje, kjer sem jaz bolj doma. To je poleg mladosti moja glavna prednost. Počutim se top, oddelali smo vrhunske priprave. Vse smo razdelali do potankosti, tako da sem pripravljen na borbo in na to, da dam vse od sebe."