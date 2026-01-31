Naslovnica
Borilni športi

Dana White ima nov projekt, ki prihaja na VOYO

Ljubljana, 31. 01. 2026 16.00 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Dana White

Na VOYO pozdravljamo borilno organizacijo Zuffa Boxing. Gre za novost v profesionalnem boksu, pri organizaciji pa dajejo pozornost komercialnemu uspehu, kar je sicer že ustaljen način dela v številnih MMA organizacijah. Zuffa Boxing je lani ustanovil Dana White, predsednik organizacije UFC. Prvi dogodek si boste na VOYO lahko ogledali že v noči na nedeljo.

Začetek prenosa ob polnoči v noči iz sobote na nedeljo.
FOTO: VOYO

Zuffa Boxing se je začela kot zamisel že leta 2017, ko je Dana White prvič napovedal vstop v boksarski svet in želel uporabiti model, podoben UFC-ju, s katerim bi "uredil in izboljšal boksarski sistem". Kljub temu je projekt dlje časa ostal v ozadju, dokler ni bil uradno predstavljen junija 2025.

Dana White
FOTO: AP

Prvi uradni dogodek pod znamko Zuffa Boxing 01 je bil izveden 23. januarja v Las Vegasu, številni ljubitelji borilnih veščin in strokovni komentatorji pa pravijo, da v tej novosti vidijo potencial za reorganizacijo in posodobitev boksa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
boks zuffa boxing dana white voyo

