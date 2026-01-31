Dana White ima nov projekt, ki prihaja na VOYO

Na VOYO pozdravljamo borilno organizacijo Zuffa Boxing. Gre za novost v profesionalnem boksu, pri organizaciji pa dajejo pozornost komercialnemu uspehu, kar je sicer že ustaljen način dela v številnih MMA organizacijah. Zuffa Boxing je lani ustanovil Dana White, predsednik organizacije UFC. Prvi dogodek si boste na VOYO lahko ogledali že v noči na nedeljo.