Dana White ima nov projekt, ki prihaja na VOYO

Zuffa Boxing se je začela kot zamisel že leta 2017, ko je Dana White prvič napovedal vstop v boksarski svet in želel uporabiti model, podoben UFC-ju, s katerim bi "uredil in izboljšal boksarski sistem". Kljub temu je projekt dlje časa ostal v ozadju, dokler ni bil uradno predstavljen junija 2025.
Prvi uradni dogodek pod znamko Zuffa Boxing 01 je bil izveden 23. januarja v Las Vegasu, številni ljubitelji borilnih veščin in strokovni komentatorji pa pravijo, da v tej novosti vidijo potencial za reorganizacijo in posodobitev boksa.
