Dana White: Habib se bo pogovoril z mamo, morda pa še ni rekel zadnje

Čeprav je sijajni Dagestanec po zadnji veličastni zmagi nad srčnim Justinom Gaethjejem v Abu Dabiju izjavil, da po obljubi, ki jo je dal mami, ne bo več stopil v oktagon, bi lahko ta zgodba dobila nepričakovan preobrat.

"To je bila moja zadnja borba v karieri. Prav nobenih možnosti ni, da bi se lahko vrnil brez spremstva očeta. Govoril sem z mamo pred borbo z Gaethjejem in ji obljubil, da je to moj zadnji dvoboj. In ko nekaj obljubim, to tudi izpolnim," je v emotivnem govoru le nekaj trenutkov po omenjeni zmagi na Fight Islandu dejal kralj lahke UFC-kategorije Habib Nurmagomedov. Toda le nekaj dni pozneje je domišljijo ljubiteljev mešanih borilnih veščin in predvsem privržencev tega razburkal kar predsednik organizacije sam, ko je razkril, da se je pogovarjal s Habibom in dobil občutek, da ta še ni rekel zadnje besede.