Dana White: Kljub temu da ima ogromno denarja, je še vedno super strasten borec

Conor McGregor je s svojimi izjavami, objavami na družabnih omrežjih in dejanji v zadnjem letu izgubil veliko oboževalcev. Kljub temu pa Dana White želi provokativnega Irca znova videti na borbah, ki njegovi organizaciji zagotavljajo velike zaslužke. "Nekaj, kar sem in bom o njem vedno govoril, je to, da je še vedno super strasten borec, kljub temu da ima ogromno denarja. Motivira ga želja, da se vrne. Počne vse, kar mora početi za to, da bo znova dobro pripravljen in bo lahko nastopal. Vrnil se bo poleti prihodnje leto," je trenutno stanje Irca v pogovoru z ESPN-om opisal White.