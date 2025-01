Dana White o izjavi borca, ki je poveličeval Hitlerja: To je več kot le odvratno

Nekdaj obetavni UFC-jev borec Bryce Mitchell je že v prvi epizodi lastnega podkasta dosegel novo dno. Borec iz Arkansasa je namreč trdil, da je bil Hitler, preden se je začel drogirati, dober človek. "Boril se ja za svojo državo, ki jo je želel zaščititi pred pohlepnimi judi, ki so uničevali njegovo državo in vse spreminjali v geje." To žal ni bilo vse, kar je kontroverzni Mitchell povedal v podkastu, saj je med drugim tudi zanikal holokavst, kar je želel utemeljiti s tem, da je do zaključkov prišel na podlagi lastnih raziskav in ne na podlagi indoktrinacije javnega izobraževanja.

Na Mitchellove izjave se je zelo hitro vsul plaz kritik in ni trajalo dolgo, da se je nanje odzval tudi predsednik UFC-ja Dana White: "V preteklih letih sem slišal že veliko neumnosti in nevednosti, a to je verjetno najhuje, kar sem slišal. Hitler je eden najbolj odvratnih in zlobnih ljudi, kar jih je kadarkoli hodilo po Zemlji, in vsakdo, ki poskuša zavzeti nasprotno stališče, je kreten."

55-letni White je na vprašanje o nadaljnjem sodelovanju z Mitchellom, ki ima z UFC-jem sklenjeno pogodbo za še vsaj dve borbi, odgovoril: "To je težava interneta in družbenih medijev. S tem imajo številni neumni in nevedni ljudem dostop do javno dostopne platforme. A ena najlepših stvari v tem poslu je, da boste vsi, ki sovražite Bryca Mitchella, lahko gledali, kako mu jih bo nekdo naložil zaradi stvari, ki jih je izrekel."

Hkrati pa je White na vprašanje o morebitnih sankcijah za nepremišljenega borca odgovoril: "Ko smo slišali, kaj je rekel, smo takoj stopili v stik z njim in mu natančno povedali, kaj si mislimo o tem. To, kar je rekel, je bilo več kot odvratno. Fant potrebuje pravo izobraževanje o dejstvih v zvezi s Hitlerjem in drugo svetovno vojno."