Dana White potrdil: Habiba v oktagonu ne bomo več videli

29:0 je Habibovo razmerje zmag in porazov v profesionalni karieri.

"29:0 torej. Stoodstotno se je upokojil. Izjemno te je bilo gledati, hvala za vse in uživaj v tem, kar prihaja," je na Twitterju ob skupni fotografiji zapisal Dana White . Prvi mož organizacije UFC je tudi sam v zadnjih mesecih večkrat govoril o morebitni vrnitvi Habiba Nurmagomedova , a ga očitno le ni uspel prepričati.

Dagestanskemu borcu se je v zadnjem času "na veliko ponujal" predvsem vselej glasniConnor McGregor, ki si je želel povratni obračun, potem ko ga je Habib za svojo 27. zmago premagal oktobra 2018. Irec je vse do danes ostal edini borec v organizaciji UFC, ki je proti Nurmagomedovu uspel dobiti vsaj eno rundo. Njun dvoboj se je po uspešnem davljenju sicer končal v četrti rundi.

