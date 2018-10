Dana White potrdil kazen za Nurmagomedova: suspenz in odvzem honorarja

Po besedah Dana Whitea, predsednika UFC-ja, Khabibu Nurmagomedovu sicer ne grozi dolgotrajnejši suspenz, a da bo zagotovo suspendiran, v to preprosto ne gre dvomiti. "Kolikor je meni znano bo Nurmagomedov ob celoten honorar, čeprav menim, da bi bilo dovolj, če bi mu vzeli vsaj četrtino tega. Glede na to, da je Khabib storil nedopustno na uradnem dogodku pod okriljem atletske komisije zvezne države Nevada, ga čaka suspenz v obdobju od 4 do 6 mesecev," je v pogovoru z novinarjem TMZ Sportsa med drugim dejal prvi mož UFC organizacije, ki tudi tri dni po sicer spektakularnem večeru v Las Vegasu obžaluje incident po dvoboju med Nurmagomedovom in Conorjem McGregorjem.



"V soboto po dvoboju sem bil zelo slabe volje. V danem trenutku sem želel dvigniti roke od vsega. Ko samo pomislim koliko truda, volje in energije smo vložili v omenjeni dvoboj ... Potem pa se zgodi incident najvišje ravni, škoda. Khabib je preprosto storil vse, kar ne bi smel. On je svetovni prvak, pred milijonskim avditorijem je premagal zloglasnega McGregorja, moral bi zgolj vzeti šampionski pas in si ga nadeti okoli pasu," je White še enkrat več podal svoje mnenje o dogodkih, ki so sledili veličastni Nurmagomedovi zmagi nad v Združenih državah Amerike sila priljubljenim Ircem.