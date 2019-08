Dana White: Miočić je verjetno najboljši težkokategornik vseh časov

Dana White sicer ni poznan kot največji ljubitelj Stipeta Miočića, a je tokrat o 36-letniku govoril s samimi superlativi. "Že pred borbo je bilo jasno, da je Stipe v odlični formi. Mentalno je bil odlično pripravljen. Prejel je neverjetno število udarcev, ki pa ga niso zmedli. Tisti, ki mu je v kotu svetoval, naj bolj napada Cormierjevo telo, je genialec. To je bila fantastična borba," je dogajanje na novinarski konferenci povzel 50-letni White.



Nato je prvi mož UFC-ja nekaj besed namenil poraženemu Danielu Cormierju, za katerega si želi, da še ne bi odšel v pokoj, čeprav je 40-letnik v izjavi takoj po borbi namignil na to: "Zame je eden najboljših borcev v zgodovini. Še bi si ga želel gledati. Samo poglejte kakšna borba je za njim. On je prava reklama za mešane borilne veščine."

Beseda je naposled le nanesla na velikega junaka večera v Anaheimu, s katerim pa White v preteklosti ni bil v najboljših odnosih. Miočić namreč po zmagi nad Francisom Ngannoujem ni želel, da mu priborjeni pas nadane 50-letni Američan, in je raje videl, da to stori njegov trener. Kljub temu je bil White tokrat poln hvale na Miočićev račun: "Stipe je verjetno najboljši težkokategornik vseh časov. Komaj čakam na njegovo naslednjo borbo. Ali bo rivalstvo med njim in Cormierjem dobilo trilogijo, pa bomo še videli. Mogoča je tudi ponovna borba z Ngannoujem, a trenutno ni še nič zagotovljenega."