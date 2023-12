Forster: Že na prvem treningu sem povedal, da bi rad postal prvak

David Forster velja za enega najbolj obetavnih mladih slovenskih borcev v mešanih borilnih veščinah. 27-letni borec je lanskega decembra po uspešni amaterski karieri pod okriljem slovenske organizacije VFN debitiral med profesionalci in takoj vknjižil prvo zmago. Nekdanji državni prvak v boksu je nato marca letos v svoji drugi profesionalni borbi slavil še bolj prepričljivo, ko je že v prvi rundi s tehničnim nokavtom ustavil Vita Špica . Po drugi zaporedni zmagi v kratkem času pa ni odlašal in se je aprila udeležil še borilnega spektakla v Hali Tivoli, ki sta ga skupaj organizirala slovenska organizacija WFC ter bahrajnska Brave CF. Forster in do tedaj neporaženi srbski borec Nemanja Nikolić sta uprizorila borbo, ki je Halo Tivoli dvignila na noge in se na koncu izkazala za borbo večera, z dvignjeno roko pa je kletko na koncu zapustil slovenski borec, ki se je tako na najboljši možen način predstavil bahrajnski organizaciji.

"Definitivno je drugače, predvsem to zadnje hujšanje in zbijanje kilogramov. Prej sem si vse kuhal sam, sedaj bo pa vse drugače. Tudi kilograme sem vedno zbijal v naši domači telovadnici, sedaj jih bom pa tam, ampak mislim, da ne bi smelo biti težav," nam je pred odhodom v Bahrajn povedal Forster, ki ga ne moti dejstvo, da se bo boril na tujem terenu: "Nisem osredotočen na druge, tako da mi je načeloma vseeno, ali imam tisoč navijačev, ali nimam nobenega navijača, ali me pljuvajo, mi žvižgajo, to mi je vseeno. V kletki sva samo jaz in moj nasprotnik, tako da mi je pomembno le, da imam trenerja v kotu."

Forsterja tokrat čaka Iranec Mohammadseifi Mohsen , ki je zadnje tri borbe dobil z nokavtom v prvi rundi. "Na začetku bom moral biti pazljiv, tako kot sem bil v zadnji borbi. Moram ujeti timing, potem pa začeti bolj sproščeno delati v drugi polovici prve runde ter nato v drugi in tretji rundi," je o taktiki pred borbo povedal slovenski borec, ki je v preteklosti poleg mešanih borilnih veščin tekmoval tudi v boksu: "Odkar sem naredil prehod v profesionalni MMA, se ne osredotočam več toliko na boks. Pred tem sem več boksal, tudi ker zaradi korone ni bilo toliko tekmovanj v MMA-ju. Sedaj pa v bistvu ne hodim več na mednarodna tekmovanja, samo oddelam še kakšno borbo v slovenski ligi in to vzamem kot neke vrste trening. Definitivno sem imel v boksu nekaj nasprotnikov na zelo visokem nivoju in mi je to potem pomagalo, da sem dobil samozavest, da vem, da se lahko pomerim s komer koli in sem zato sedaj toliko bolj sproščen v borbah, nimam nobenega strahu. Najraje boksam z majhnimi rokavicami, to mi je res v veselje. Je veliko boljše kot z velikimi rokavicami, s katerimi lahko malo kompenziraš."

34-letni Iranec, ki bo pod okriljem organizacije Brave CF lovil že četrto zaporedno zmago, sicer v profesionalni karieri beleži tri zmage in dva poraza. O nasprotniku in borbi nam je Forster povedal še: "V bistvu edino, kar bi rekel, da on mogoče bolje dela od mene, je rokoborba na sredini kletke, ker gre res eksplozivno v rušenja, drugače bi pa rekel, da imam boljšo borbo v stoje, na tleh in boljšo rokoborbo na kletki. Jaz mislim, da se bova večinoma borila v stoje, glede na to, da je tudi on bolj stand up borec. In mislim, da se bo spuščal v izmenjave, da ne bo zadržan, tako da jaz mislim, da bo. In če moram napovedati, mislim, da bom predolg za njega in da ga bom z distance lahko zadeval in ga spravil vsaj v nokdavn, upam pa, da bom borbo zaključil z nokavtom."

Slovenski borec se zaveda, da bi mu peta zaporedna zmaga v mladi karieri pomenila veliko: "To je odlična priložnost, da bom lahko mogoče v Brave-u nadaljeval kariero, oddelal še par borb in jih zmagal in se potem preizkusim še v kakšni drugi organizaciji. Bi pa tudi v tej organizaciji lahko šel po šampionski pas in če bi mi to uspelo, bi bil to že kar dober dosežek."

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO:

Srednja kategorija: Tahar Hadbi – Ismail Naurdiev

Težka kategorija: Pavel Dailidko – Janos Csukas

Super velterska kategorija: Eliezer Kubanza – Adel Ibrahim

Super lahka kategorija: Khamzat Maaev – Nika Kupravišvili

Lahka kategorija: Ramazan Gitinov – Ulukbek Ikašev

Poltežka kategorija: Rasul Magomedov – Farshedi Shamsidin

Lahka kategorija: Mohammadseifi Mohsen – David Forster

Super velterska kategorija: Džokar Duarev – Chequina Noso Pedro