Davis obranil šampionski pas in napovedal superborbo z Ryanom Garcio

Te so bile očitno tako hude, da je nekdanji olimpijec med rundama v kotu priznal, da ne vidi več na desno oko: "Ko sem v zadnji rundi dobil udarce v glavo, nisem ničesar več videl," je po borbi priznal Garcia. Dominikanec se tako v deveti rundi ni vrnil na sredino ringa in borba je bila končana. Davis se je z zanj značilno salto razveselil še 28. zmage v karieri, od katerih jih je kar 26 dosegel s predčasnim zaključkom in še četrtič obranil šampionski pas WBA-jeve lahke kategorije. "Bil sem malo presenečen, a ko sem ga zadel, sem vedel, da je poškodovan, da je hudo poškodovan," je o odločilni rundi dejal Davis in dodal še: "Je borec in čeprav vem, da tega ni želel pokazati, je bil poškodovan."